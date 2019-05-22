St. Friday Socks выпустили носки ко дню рождения Петербурга — с Петром I, Чижиком-Пыжиком и Сфинксами

Чулочно-носочный бренд из Петербурга St.Friday Socks выпустил коллекцию к 316-летию города — с изображением Петра 1, Чижика-Пыжика, сфинксов, львов-стражников и императорской короны. Дизайн носков, которые можно миксовать между собой (на одной ноге носить «Египетскую силу», а на другой — «Монаршую особу»), придумала петербурженка Оксана Коломиец. Она стала участницей всероссийского конкурса дизайна носков St.Friday Contest, прошедшего в декабре-январе 2018/2019 года.

Купить носки из коллекции «Питерская коробочка» можно на сайте марки, а также в универмаге Au Pont Rouge и в сети магазинов «Сувенир». Одна пара обойдется вам в 399 рублей, а набор из шести — в 1999 рублей (до 31 мая — в 1199 рублей).

Напомним, ранее St. Friday Socks уже выпускали носки с символикой Петербурга — эрмитажными котами, разводными мостами и постоянными дождями. И каждую пару по-прежнему можно купить!