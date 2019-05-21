Новая resort-коллекция Burberry: платье с «щупальцами», очки из бриллиантов и куртка с окрасом олененка Бэмби
Креативный директор Burberry Рикардо Тиши показал resort-коллекцию на 2020 год. В ней дизайнер по традиции замешал британскую классику (шифоновые блузы с бантами и консервативные юбки ниже колен) с одеждой «нового поколения» (спортивные брюки с монограммой, кольчугообразные платья на бретелях и дутые куртки с окрасом олененка Бэмби). Каждая вещь адресована определенному сегменту модной аудитории: успешным женщинам, которые являются поклонницами бренда еще со времен Кристофера Бейли, и юным трендсеттерам, которых Тиши пытается завлечь при помощи не только дизайна, но и новых амбассадоров (Эзры Миллера, появившегося в сюрреалистичном образе от марки на Met Gala, и Джиджи Хадид, ставшей лицом первой коллекции Burberry Monogram).
Но вне зависимости от сегмента каждому понравятся новые аксессуары Burberry — брендированные панамы с «деформированными» полями, трекинговые ботинки с кожаными носками, черные перчатки, похожие на резиновые, и золотые кольца, переделанные в сережки. А еще — новые сумки марки, в том числе TB из стеганой кожи, Grace компактного размера и тоуты с винтажными принтами и надписями «Kingdom» и «Society». Хотим все!
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