Новая коллекция петербургского бренда «Перемена»: клетчатые сарафаны, белые футболки и костюмы идеальной посадки

Магазин «Перемена», который привозит в Петербург одежду и аксессуары от мировых уличных брендов, выпустил третью коллекцию собственной марки . В ней — однотонные вещи, которые составят базу гардероба на грядущее лето: белые футболки с вышивкой «Перемена», клетчатые сарафаны на завязке-кулиске, бланковые костюмы с укороченными брюками и классические пиджаки, которые можно носить прямо на голое тело.

Одежда, снятая в таких же минималистичных интерьерах коворкинг-пространства «кб Футурист» на «Ленполиграфмаше», сделана из хлопка и тканей от индийского поставщика, который сам же выращивает сырье для производства материалов. Она уже продается в «Перемене» на Новой Голландии и «Мыльной белке» в «Лофт Проекте Этажи» — стоимость коллекции — от 1490 рублей (за футболку) до 4590 рублей (за пиджак).