UNIQLO представили коллекцию футболок с изображением игрушек KAWS

Культовые фигурки Companion от американского художника KAWS, которые коллекционируют музыканты, инфлюэнсеры и любители современного искусства, стали принтами на новых футболках и шопперах UNIQLO. Мужская и детская коллекции поступят в продажу уже в июне этого года во всех магазинах японского бренда (в том числе в Петербурге, в ТРЦ «Галерея») и обойдутся вам гораздо дешевле арт-объектов — по предварительным ценам от 999 до 1999 рублей.