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UNIQLO представили коллекцию футболок с изображением игрушек KAWS

Культовые фигурки Companion от американского художника KAWS, которые коллекционируют музыканты, инфлюэнсеры и любители современного искусства, стали принтами на новых футболках и шопперах UNIQLO. Мужская и детская коллекции поступят в продажу уже в июне этого года во всех магазинах японского бренда (в том числе в Петербурге, в ТРЦ «Галерея») и обойдутся вам гораздо дешевле арт-объектов — по предварительным ценам от 999 до 1999 рублей. 

 

 

UNIQLO сотрудничали с KAWS и ранее: в рамках проекта UNIQLO T-shirt художник переосмысливал образы персонажей «Улицы Сезам» и комиксов Peanuts (помните мультяшного бигля Снупи?) Футболки, свитшоты и толстовки с их изображением до сих пор продаются в магазинах марки — отличная идея для гардероба на лето!

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