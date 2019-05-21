В Au Pont Rouge привезли сумки Medea – как у Рианны

Бренд Medea создали модели, художницы и сестры-близнецы Камилла и Джулия Вентурини. Форма единственной модели Prisma напоминает бумажный пакет для покупок и в точности повторяет его силуэт. Сумка выпускается в восьми вариациях и в нескольких размерах – от маленького до большого, – но в нее всегда помещается кошелек, телефон, ключи и камера, что сделало ее чуть ли не главный it-bag сезона и аксессуаром-фаворитом Рианны.