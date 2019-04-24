В DayNight приехали пиджаки в стиле 80-х и казаки на тонком каблуке от Magda Butrym

Польский дизайнер Магдалена Бутрым показала первые вещи под своим персональным брендом в 2014 году и почти сразу получила международное признание. Женственные платья ее авторства вскоре появились в гардеробах звезд и модных и инфлюэнсеров, а в 2017 году линейка марки расширилась: сегодня Magda Butrym это не только ready-to-wear, но также ассиметричные украшения из металла и стекла, аксессуары и обувь – мюли, ботфорты и казаки. Магда использует исключительно натуральные материалы и ткани высшего качества, все предметы – ручная работа местных польских мастеров. В прошлом году бренд вышел в полуфинал премии для молодых дизайнеров, учрежденной группой LVMH.