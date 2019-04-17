Студенты Центра «Антон тут рядом» сделали рисунки для носков St. Friday Socks

Студенты Центра комплексной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом» сделали рисунки для совместной коллекции с чулочно-носочным брендом St.Friday Socks. В нее вошли шесть пар носков с изображениями гепарда, голубя, грифонов, зебры и совы, которые можно купить на сайте myfriday.ru и на Благотворительном маркете Центра 20 апреля по цене в 399 рублей. Часть средств от продажи коллекции будет перечислена в пользу «Антон тут рядом».