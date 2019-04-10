Новая коллекция петербургского бренда Bats: юбки с регулируемым ремнем и куртки универсального размера
Бренд из Петербурга Bats, который делает лучшие кожаные куртки в городе, выпустил новую коллекцию одежды. В ней впервые за историю марки появляются темно-коричневые косухи из потертой кожи, которые будут отлично смотреться на любой фигуре благодаря единой системе размеров «one size». По такому же принципу выполнены оверсайзовые тренчкоты и асимметричные юбки плиссе — дизайнер Bats Мария Калашникова добавила к ним функциональный регулируемый пояс.
Мария Калашникова
дизайнер Bats
«Коллекция получилась по-настоящему весенней благодаря теплым бежевым, зеленым и коричневым цветам. Я вдохновлялась природной палитрой: коричневые потертые косухи напоминают фактуру гор, а бежевые модели — отсыл к пустыне. Так пришла идея для съемки лукбука. Девушка путешествует на своем сафари-джипе по острову Бали. Она проезжает не по самым известным туристическим местам, а по нетронутым уголкам: среди песчаных утесов и пляжей с вулканическим песком. Новые образы сочетаются с природными фактурами – идеальными в их естественном виде»
Стайлинг образам Bats делает самый модный аксессуары сезона — панама с опущенными полями. Она уже продается в магазине российских дизайнеров 8-store по цене от 5500 до 6500 рублей в зависимости от материала и цвета, в то время как юбки миди стоят 16 900 рублей, брюки из натуральной кожи — 29 900 рублей, хлопковый тренч со съемным кейпом — 33 900 рублей, а фирменная куртка — 44 500 рублей.
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