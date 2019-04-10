Новая коллекция петербургского бренда Bats: юбки с регулируемым ремнем и куртки универсального размера

дизайнер Bats

«Коллекция получилась по-настоящему весенней благодаря теплым бежевым, зеленым и коричневым цветам. Я вдохновлялась природной палитрой: коричневые потертые косухи напоминают фактуру гор, а бежевые модели — отсыл к пустыне. Так пришла идея для съемки лукбука. Девушка путешествует на своем сафари-джипе по острову Бали. Она проезжает не по самым известным туристическим местам, а по нетронутым уголкам: среди песчаных утесов и пляжей с вулканическим песком. Новые образы сочетаются с природными фактурами – идеальными в их естественном виде»