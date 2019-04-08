Сумка из «Звездных войн», сандалии с носками и еще 20 модных покупок на апрель

Директор отдела моды «Собака.ru» Ксения Гощицкая считает, что в новом сезоне у моды появилось важное слагаемое — технологии. И советует обратить внимание на все непромокаемое до июня и дышащее после.

По просьбе креативного директора Dior Марии-Грации Кьюри одиннадцать художниц придумали оригинальный дизайн сумки Lady Dior. Той самой, которую Бернадетт Ширак подарила леди Диане как один из символов Франции на открытии выставки Сезанна в 1995 году. Проект Dior Lady Art 3, воплощение формулы «арт + фэшн», выпущен очень, очень ограниченным тиражом. Мы охотимся за версией француженки Морган Шимбер, которая перевязала сумку узлами на манер японского бондажа сибари. Заимствованная из арсенала самураев техника стала применяться в эротических играх: смысл сибари — в красоте линий и искусности обвязок. Черную мини-версию Dior Lady оплетает шнур из позолоченного металла, а классическую в пудровом цвете — веревка из хлопка. (Dior)

Что? Сандалии с носками? Да, если мастер-класс дает Миучча Прада. Эластичное комбо из того и другого с контрастным логотипом Prada и графикой в стилистике 1960-х — микс сезона. (Prada)

Girl Power! Это не только наш радостный вопль, но и название новой коллекции Tezenis. Фисташковые, вишневые и черные боди, бюстгальтеры, бразильяно и шортики точно наша суперсила лета. (ТРЦ «Галерея»)

Худи, футболки и кроп-топы Cotton Citizen полностью производят на частной фабрике в столице Южной Калифорнии. Это означает: только натуральные ткани, буйные (потрясающие!) цвета, идеальная посадка, а также технология tie-dye — все вещи окрашены методом «свяжи-высуши» вручную. Да, это именно варенки! Спросите у родителей. (Au Pont Rouge)

Креативный директор Weill Матильда Кастелло Бранко расписала белый тренч цветными линиями на манер абстракций Мондриана. Получился маст-хэв весны. (Weill)

Белоснежные блузы и топы от итальянцев Zanetti 1965 будто созданы специально для Средиземноморского побережья, но мы будем носить их и в городе, особенно те, что с коротким рукавом и фактурой плетеной техники кроше. (zanetti1965.com)

Линия Moncler Genius придумана как ежесезонная капсульная коллекция с гуру дизайна. Психоделические скафандры на базе культовой горнолыжной куртки от британца-авангардиста Крейга Грина напоминают бумажных змеев и палатки для кемпинга. (ДЛТ)

Что делать, если показ Moschino уже завтра, а коллекция еще не готова? Выпускать на подиум скетчи из альбома! Креативный директор марки Джереми Скотт иронизирует над модой, превратившейся в бесконечный хоровод шоу, но очень, очень эффектно и с дерзкими цитатами из 1980-х. Внимание на шикарные аксессуары: плоские шляпки, пояса-банты и мини-сумки. (BOSCOFAMILY)

Тренд на 1960-е подхватили в фэшн-линии Geox: лодочки на каблуке-рюмке, именуемом kitten heel, украшены кокетливым лакированным бантом и узором в нежно-голубую «гусиную лапку». Мы хотим носить их с приталенными платьями, как героиня-фэшиониста из сериала «Удивительная миссис Мейзел». (geox.ru)

Дизайнер Наталья Полунина превратила в платья, тренчи и пальто цветы из сада мечты. В коллекции Secret Garden воланы напоминают о пионах, рукава-буфы — о тюльпанах, а на принтах распустились васильки и розы. Рекомендовано не только нарциссам. (Belka)

Хотя креативный директор женской линии Louis Vuitton Николя Гескьер и взялся за тотемы сорокалетней давности, он превратил их в гостей не из прошлого, а из будущего. Сумка-пришелец будто из sci-fi-фильма расписана броским принтом итальянских футуристов культовой дизайн-группы Memphis (да, тоже из 1980-х!), но брутальная серебряная цепь и застежка точно прилетели из гранжа. В неожиданном сплаве эпох у Николя получился постнеофутуризм без ностальгии и пыли. Разве что звездной. (Louis Vuitton)

Дизайнер Вероника Этро назвала летнюю коллекцию Paсific Zen и переосмыслила знаковые для бренда элементы в манере стран побережья Тихого океана. Оверсайз-клатчи украшают мексиканские помпоны, жаккардовые брюки и мини-платья из крепдешина — гавайские тропические принты, пальто скроены на манер кимоно, а шелковые блузы — вьетнамских туник. Мы в восторге от расшитого пейсли богемного парчового костюма-тройки с легким калифорнийским акцентом 1970-х. Вот бы так преподавали географию! (Etro)

Креативный директор Maison Margiela Джон Гальяно продолжает исследование темы ugly shoes: кроссовки, будто бы испачканные подтеками клея, и асимметричная шнуровка с узлами — оммаж ночной жизни Лондона 1980-х и эстетике DIY — «сделай сам». (ДЛТ)

Если вы спросите нас, что будет самой умной покупкой лета, то мы ответим — комбинезон! Сами подумайте: один предмет — и вы полностью одеты. И в капсульной коллекции Tom Tailor с Тони Гаррн нашелся идеальный: темно-синего цвета и укороченный на манер кюлотов. Как носить — в лукбуке апрельской коллаборации показывает сама топ-модель. (ТРЦ «Галерея»)

Рубашка с буйным цветочным принтом от Gerard Darel — воплощение курортной беззаботности. Представьте ее хоть с белоснежными брюками, хоть с голубыми джинсами клеш: идеальнее пары не найти. Уместна на любом берегу — от Финского залива до набережной Биаррица. (Gerard Darel)

Если вы ищете идеальный песочный плащ, то мы вам поможем: именно такой мы нашли у Marella. Бонус — глянцевый эффект на водоотталкивающей ткани. Попробуйте декорировать его шелковыми платками с цветочным рисунком или банданой. (Marella)

То, что нет красивой одежды для беременных, — это миф: кто-то просто плохо ищет. В сети салонов «Кенгуру» появился украинский бренд MonaMoon: роскошные плиссированные юбки, шелковые блузы и классные хлопковые платья, косплеящие длинные футболки, — например, ослепительно-желтое, абсолютно необходимое. («Кенгуру»)

В рекламной кампании MICHAEL Michael Kors супермодель Белла Хадид — новое лицо бренда — показывает, как именно полагается носить сумки сезона: кросс-боди, на поясе, гигантскую — в руки и обязательно две ее мини-версии. Да, и не забудьте про панаму и платок, лучше цвета хаки! (ТРЦ «Галерея»)

В летней коллекции Pinko Гран-при «Королева танцпола» у вас в руках: усыпанные пайетками мини-платья, комбинезоны из сияющего ламе и техно-детали вроде неоновых вставок и бахромы созданы для танцев до утра. Кстати, белоснежные босоножки с флуоресцентными оттенками так и называются — Shoes to rock. Вы же понимаете, что в них нужно делать? (ТРЦ «Галерея»)

С одной стороны — насыщенная фуксия, с другой — бледно-розовый: легкое пальто Falconeri из патентованного Calzedonia Group ультрамягкого кашемира завоевало наше сердце. Помимо оттенков итальянские дизайнеры позаботились о форме: слегка спущенное плечо и оверсайз носим на широченном ремне, перехватывающем талию. (ТРЦ «Галерея»)