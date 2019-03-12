Новая коллекция Nina Shterenberg: плащ Офелии, платье Амели и комбинация по мотивам работ Клода Моне
Дизайнер Нина Штеренберг, одевшая лучшие театральные постановки Петербурга (в том числе балетные «Солярис» Юрия Смекалова и «Видение розы» Владимира Варнавы), выпустила весенне-летнюю коллекцию под одноименным брендом. С нее начинается новая история марки: в ней будет меньше индивидуального пошива и больше красивых изделий, объединенных одной темой и выстраиваемых в сезонные релизы.
Нина Штеренберг
дизайнер
«Эта коллекция рассказывает о женщине, которая искала себя через короткие платья, яркие босоножки и кожаные штаны. Через города, в которых останавливалась, через мужчин, которые селились в ее сердце, через пассажиров и друзей. Искала себя среди яркого дня на площади Пьяцца-дель-Пополо, в Лувре, в Ватикане, у картин Моне и работ Босха. Сегодня же она решила не выходить из дома — вдруг именно здесь все же найдет себя?»
Жакеты, платья, плащи и костюмы из новой коллекции Nina Shterenberg получили прозаичные названия: «Офелия», «Амели», «Цветы», «Для любви», «Зеленое яблоко в Париже» или «Картина Моне». Все они уже продаются в студии Нины на Чайковского, 10 по ценам от 4500 до 22 000 рублей.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.