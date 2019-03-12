Новая коллекция Nina Shterenberg: плащ Офелии, платье Амели и комбинация по мотивам работ Клода Моне

дизайнер

«Эта коллекция рассказывает о женщине, которая искала себя через короткие платья, яркие босоножки и кожаные штаны. Через города, в которых останавливалась, через мужчин, которые селились в ее сердце, через пассажиров и друзей. Искала себя среди яркого дня на площади Пьяцца-дель-Пополо, в Лувре, в Ватикане, у картин Моне и работ Босха. Сегодня же она решила не выходить из дома — вдруг именно здесь все же найдет себя?»