В Петербурге открывается новый магазин UNIQLO

15 марта в ТРК «Европолис» откроется новый магазин японского бренда UNIQLO. Непромокаемые плащи, непродуваемые пальто, свитеры из мериносовой шерсти и бесшовное белье AIRism расположатся на площади в 1300 кв.метров первого этажа торгового комплекса. По случаю открытия на некоторые вещи будут действовать скидки, а 500 первых покупателей, совершивших шоппинг на более, чем 2000 рублей, получат подарки: шоппер, термос или портативное зарядное устройство.