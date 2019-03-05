В Петербурге открывается новый магазин UNIQLO
15 марта в ТРК «Европолис» откроется новый магазин японского бренда UNIQLO. Непромокаемые плащи, непродуваемые пальто, свитеры из мериносовой шерсти и бесшовное белье AIRism расположатся на площади в 1300 кв.метров первого этажа торгового комплекса. По случаю открытия на некоторые вещи будут действовать скидки, а 500 первых покупателей, совершивших шоппинг на более, чем 2000 рублей, получат подарки: шоппер, термос или портативное зарядное устройство.
Напомним, магазин UNIQLO в ТРК «Европолис» — седьмой в Петербурге. Базовую одежду от японского бренда также можно купить в ТРЦ «Галерея», ТРК «Лето», ТРК «Радуга», МЕГА Парнас, МЕГА Дыбенко и «Охта Молл».
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