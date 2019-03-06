Что смотреть, читать и носить этой весной? Советует редакция «Собака.ru»

редактор рубрики «Мода»

«Кроме шуток, тренд на длинные и грубые перчатки этой весной задала компания Marvel. Аксессуар как у главного злодея киновселенной — Таноса есть в коллекциях Calvin Klein, Ermanno Scervino, Christian Dior и Louis Vuitton. Я выбираю первые — с клепками, имитирующими «камни бесконечности», и припиской 205W39NYC, напоминающей о работе Рафа Симонса в бренде.

Главный маст-визит этой весны — второй фестиваль осознанного потребления в сфере моды Big Resale Weekend. 20-21 апреля в пространстве «Севкабель Порт» можно будет купить, продать, обменять или перешить дизайнерскую одежду, пожертвовать вещи в пользу благотворительных фондов, а также принять участие в воркшопах, мастер-классах и лекциях об экологии»