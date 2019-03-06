Что смотреть, читать и носить этой весной? Советует редакция «Собака.ru»
Редакция «Собака.ru» к новому сезону готова: вещи-мемы закуплены и билеты на балет тоже!
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Dior Men
Михаил Стацюк
главный редактор sobaka.ru
«После такой аномально снежной зимы — продажи лопат и норма осадков превысили все возможные рекорды — весна просто обязана расцвести пышным цветом. И тут мой союзник Ким Джонс, который на кедах из своей первой коллекции для Dior разбил дико симпатичную клумбу. В них же, кстати, пойду на возвращение Фриды Кало в Петербург — 20 марта в Музее Фаберже снова грянет выставка-блокбастер самой известной художницы Мексики, которая в этот раз приехала не одна, а вместе с живописью и графикой своего мужа Диего Риверы»
Ксения Гощицкая
директор отдела моды
«Куплю себе платье-кокон и смокинг Сeline и буду думать, что ношу Saint Laurent, все равно никто их не может отличить, по-моему, даже Эди Слиман не справится. Жду апрельский концерт группы «Кровосток» и фестиваль Dance Open — обожаю их духоподъемный гала-вечер»
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Calvin Klein 205W39NYC
Алина Малютина
редактор рубрики «Мода»
«Кроме шуток, тренд на длинные и грубые перчатки этой весной задала компания Marvel. Аксессуар как у главного злодея киновселенной — Таноса есть в коллекциях Calvin Klein, Ermanno Scervino, Christian Dior и Louis Vuitton. Я выбираю первые — с клепками, имитирующими «камни бесконечности», и припиской 205W39NYC, напоминающей о работе Рафа Симонса в бренде.
Главный маст-визит этой весны — второй фестиваль осознанного потребления в сфере моды Big Resale Weekend. 20-21 апреля в пространстве «Севкабель Порт» можно будет купить, продать, обменять или перешить дизайнерскую одежду, пожертвовать вещи в пользу благотворительных фондов, а также принять участие в воркшопах, мастер-классах и лекциях об экологии»
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Vetements
Катерина Резникова
редактор рубрики «ЗОЖ»
«В Петербург привезли весенне-летнюю коллекцию Vetements, фото с провокационного показа которой побывали во всех инстаграмах и даже на порталах вроде Pikabu (комментаторы недоумевали — «как это развидеть»). Повода облачаться в толстовку с надписью «Иди на ...» пока для себя не вижу, а вот огромное худи с портретом лидера группы «Кино» и капюшоном, при необходимости скрывающим твое лицо полностью, — это любовь.
Жду апреля и премьеру фильма Франсуа Озона «По воле божьей». Лента о католических священниках-педофилах, основанная на реальных событиях и не похожая на другие работы режиссера, месяц назад взяла Гран-при жюри Берлинского кинофестиваля»
Алла Шарандина
редактор рубрики «Красота»
«Кутюрное платье Giambattista Valli на Джей Ло дает два лучших эффекта одновременно: «падите ниц перед королевой!» и «я в одеялке». Жаль, но, чтобы носить такое, нужно иметь в подчинении как минимум двух сотрудников на полной ставке, которые бы нон-стоп расправляли подол по всей его длине»
Фото: архивы пресс-служб
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