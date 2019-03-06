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Что смотреть, читать и носить этой весной? Советует редакция «Собака.ru»

Редакция «Собака.ru» к новому сезону готова: вещи-мемы закуплены и билеты на балет тоже!

  • Dior Men

Михаил Стацюк

главный редактор sobaka.ru

«После такой аномально снежной зимы — продажи лопат и норма осадков превысили все возможные рекорды — весна просто обязана расцвести пышным цветом. И тут мой союзник Ким Джонс, который на кедах из своей первой коллекции для Dior разбил дико симпатичную клумбу. В них же, кстати, пойду на возвращение Фриды Кало в Петербург — 20 марта в Музее Фаберже снова грянет выставка-блокбастер самой известной художницы Мексики, которая в этот раз приехала не одна, а вместе с живописью и графикой своего мужа Диего Риверы»

  • Dolce & Gabbana 

  • Celine 

  • Celine 

Ксения Гощицкая

директор отдела моды

«Куплю себе платье-кокон и смокинг Сeline и буду думать, что ношу Saint Laurent, все равно никто их не может отличить, по-моему, даже Эди Слиман не справится. Жду апрельский концерт группы «Кровосток» и фестиваль Dance Open — обожаю их духоподъемный гала-вечер»

  • Calvin Klein 205W39NYC

Алина Малютина 

редактор рубрики «Мода»

«Кроме шуток, тренд на длинные и грубые перчатки этой весной задала компания Marvel. Аксессуар как у главного злодея киновселенной — Таноса есть в коллекциях Calvin Klein, Ermanno Scervino, Christian Dior и Louis Vuitton. Я выбираю первые — с клепками, имитирующими «камни бесконечности», и припиской 205W39NYC, напоминающей о работе Рафа Симонса в бренде.

Главный маст-визит этой весны — второй фестиваль осознанного потребления в сфере моды Big Resale Weekend. 20-21 апреля в пространстве «Севкабель Порт» можно будет купить, продать, обменять или перешить дизайнерскую одежду, пожертвовать вещи в пользу благотворительных фондов, а также принять участие в воркшопах, мастер-классах и лекциях об экологии»

  • Vetements 

Катерина Резникова 

редактор рубрики «ЗОЖ»

«В Петербург привезли весенне-летнюю коллекцию Vetements, фото с провокационного показа которой побывали во всех инстаграмах и даже на порталах вроде Pikabu (комментаторы недоумевали — «как это развидеть»). Повода облачаться в толстовку с надписью «Иди на ...» пока для себя не вижу, а вот огромное худи с портретом лидера группы «Кино» и капюшоном, при необходимости скрывающим твое лицо полностью, — это любовь.

Жду апреля и премьеру фильма Франсуа Озона «По воле божьей». Лента о католических священниках-педофилах, основанная на реальных событиях и не похожая на другие работы режиссера, месяц назад взяла Гран-при жюри Берлинского кинофестиваля»

  • Gucci 

  • Giambattista Valli 

Алла Шарандина

редактор рубрики «Красота»

«Кутюрное платье Giambattista Valli на Джей Ло дает два лучших эффекта одновременно: «падите ниц перед королевой!» и «я в одеялке». Жаль, но, чтобы носить такое, нужно иметь в подчинении как минимум двух сотрудников на полной ставке, которые бы нон-стоп расправляли подол по всей его длине»

Фото: архивы пресс-служб 

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