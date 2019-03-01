Новая коллекция Off-White: кепки-каски, сумки-подушки и платья из гоночного флага

В осенне-зимней коллекции Off-White основатель и креативный директор бренда Вирджил Абло продолжает разговаривать о спорте: после сентябрьского показа, посвященного многоборью (с участием бегуньи Вашти Каннингем, спринтера Дина Эшер-Смит и олимпийской чемпионки Нафиссату Тиам) , он переключился на авто и мото-спорт. Об этом говорили платья будто бы из гоночных флагов, дутые куртки как у участников Формулы-1 и комбинезоны как у пит-стопщиков, перетянутые фигурными кожаными ремнями.

Если присутствие автоспорта в моде было актуально пару сезонов назад (вспоминаем коллаборацию Tommy Hilfiger и Джиджи Хадид и коллекцию Александра Вэнга для собственного бренда), то настоящую тенденциозность показу придавали стеганые сумки-подушки, комплекты с имитацией туаль де жуи, переливающиеся кепки-каски и брюки с эффектом тай-дай. Именно за ними мы выстроимся в очередь в следующем сезоне — ну, и за фирменными кроссовками с бирками, конечно!