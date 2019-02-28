Tezenis выпустил новую коллекцию нижнего белья «Girls support Girls»

Чем ближе 8 марта, тем больше идеальных подарков выпускают международные бренды. Так, ассортимент марки Tezenis пополнился коллекцией «Girls support Girls» («Девушки поддерживают девушек») — именно такой лозунг разместился на кружевных боди, трусах и бюстгальтерах в вишнево-розовом, черном и фисташковом оттенках.