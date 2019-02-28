Tezenis выпустил новую коллекцию нижнего белья «Girls support Girls»
Чем ближе 8 марта, тем больше идеальных подарков выпускают международные бренды. Так, ассортимент марки Tezenis пополнился коллекцией «Girls support Girls» («Девушки поддерживают девушек») — именно такой лозунг разместился на кружевных боди, трусах и бюстгальтерах в вишнево-розовом, черном и фисташковом оттенках.
Весенняя коллекция Tezenis уже продается в магазинах бренда (например, в ТРЦ «Галерея») и на его сайте. Кружевные стринги стоят 549 рублей, кюлоты с высокой посадкой — 799 рублей, а балконет с цветочной вышивкой — 1599 рублей.
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