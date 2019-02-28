В Петербург приехала новая коллекция Balenciaga — с сумками «I Love Techno» и разноцветными кроссовками Track
Рейлы универмага ДЛТ пополнились resort-коллекцией Balenciaga, посвященной рейвам, агендерности и путешествию в Сухуми (хотя бы при помощи хромакея). В нее вошли сумки с надписью «I Love Techno», босоножки из брендированных шнурков, туфли с телефоном горячей линии Balenciaga, свитеры, будто бы пострадавшие от пожара, и кроссовки Track, призванные заменить модель Triple S.
Купить вещи, которые уже вошли в маст-листы всех мировых модников, можно на 2 и 3 этаже ДЛТ. Архитектурные рубашки стоят 49 200 рублей, разноцветные сникеры — 55 950 рублей, «окольцованные» ботфорты — 131 500 рублей, а асимметричное платье в цветах — 147 500 рублей.
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