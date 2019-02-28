В Петербург приехала новая коллекция Balenciaga — с сумками «I Love Techno» и разноцветными кроссовками Track

Рейлы универмага ДЛТ пополнились resort-коллекцией Balenciaga, посвященной рейвам, агендерности и путешествию в Сухуми (хотя бы при помощи хромакея). В нее вошли сумки с надписью «I Love Techno», босоножки из брендированных шнурков, туфли с телефоном горячей линии Balenciaga, свитеры, будто бы пострадавшие от пожара, и кроссовки Track, призванные заменить модель Triple S.