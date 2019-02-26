Etam запустили весенний фитнес-марафон. Главный приз — поездка на Бали

Французский бренд Etam выпустил весенне-летнюю коллекцию одежды для тренировок. В нее вошло сразу две линейки: Be+ Running — с бра, обеспечивающими идеальную поддержку благодаря гибким косточкам, «дышащей» ткани и регулируемой застежке на спине, и Be+ Soft Sports — шортами, топами, футболками, боди и укороченными леггинсами, повторяющими изгибы тела.

В честь выпуска коллекции Etam объявили фитнес-марафон, участники которого смогут весь март бесплатно заниматься на лучших спортивных площадках Москвы и Петербурга (например, в студии балета Barre One, боксерском зале Jonny D, студии перформативных искусств «СДВИГ», тренажерном зале ФFaculty и на скалондроме «Неолит») и побороться за главный приз — поездку в двухнедельный фитнес-тур на Бали.

Для того, чтобы принять участие в марафоне, необходимо купить одежду или аксессуары из спортивной коллекции BE+ на сумму от 4999 рублей в магазинах Etam или на сайте etam.ru, а после зарегистрироваться онлайн, заполнив специальную форму и указав номер чека и контактные данные. Сформированная команда будет весь март тренироваться под руководством мастеров спорта Алеси и Лизы Высоцких: в разработанную ими программу вошел регулярный функциональный тренинг, а также женский бокс, barre и contemporary dance. Старт марафона — 2 марта!

Самая активная участница марафона (посещение не менее 10 тренировок и публикация не менее 5 постов с впечатлениями в социальных сетях) получит главный приз — поездку в фитнес-тур на Бали с 27 апреля по 11 мая 2019 года. А специально для жителей других регионов Etam подготовил онлайн-курс тренировок: самые активные участницы виртуальной команды получат подарочные карты бренда.