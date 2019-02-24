Новая коллекция Dolce & Gabbana: пижонские костюмы, свадебные платья и накидки с иллюстрациями 1920-х годов

В Милане прошел показ осенне-зимней коллекции Dolce & Gabbana – на этот раз без заигрывания с миллениалами, дефиле мамы Илона Маска и головного убора Статуи Свободы. Гости шоу описали его простым итальянским словом «eleganza» («элегантность») – с пижонскими костюмами, бальными платьями, массивными украшениями и головными уборами из страусиных перьев.

Все 127 образов Доменико Дольче и Стефано Габбана разделили на несколько секций: вариации костюма, леопардовый принт, повседневные пеньюары, цветочный орнамент, мелкая клетка, свадебные платья и наряды с яркими иллюстрациями. Каждая тема включала от трех до семи луков: так, если клиенту не нравится леопардовое платье с бахромой, он может выбрать асимметричное с крупным бантом.

Объединяла все секции отсылка к стилю 1920-х годов: блестящие платья напоминали образы жительниц «джазового» Нью-Йорка, а жаккардовые накидки – первые (иллюстрированные!) обложки Vogue. Каждый выход модели (обошлось без Наоми Кэмпбелл, Эмили Ратаковски и Моники Беллуччи) объявлял ведущий – он же рассказывал историю создания образов.