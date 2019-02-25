Как технологии UNIQLO изменили жизнь?

Студенты, пекарь и библиотекарь рассказывают об одежде, которая помогает им в работе, учебе и спорте.

Благодаря международному бренду одежды из Японии UNIQLO с концепцией LifeWear возник образ удобной, стильной, современной одежды для всех и для любого случая. Универсальный многослойный гардероб составляют модные и технологичные вещи, которые отлично комбинируются друг с другом, и позволяют создавать эффектные луки для работы и отдыха, занятий спортом, для дома и на выход. С помощью этой одежды можно не зависеть от капризов погоды, всегда получая удовольствие от жизни.

От чего мы больше всего страдаем, какие внешние обстоятельства мешают нам оставаться всегда одинаково активными? Не будет большим преувеличением сказать, что это холод и жара. То или иное (или оба эти обстоятельства) знакомы жителям любого уголка планеты. И обе эти проблемы UNIQLO смог в большой степени решить.

HEATTECH дарит тепло

Издревле люди спасались от холода с помощью тяжелой и плотной одежды. И до сих пор зимой на улицах преобладают объемные пуховики, пушистые шубы, тяжелые пальто, и из-за них многие считают это время года менее активным. 16 лет назад UNIQLO поставил перед собой задачу сломать этот стереотип. И создал ткань, которая удерживает тепло и позволяет чувствовать себя комфортно, ведь она обладает свойствами отведения влаги и мгновенно высыхает. Технология, по которой была создана ткань, получила название HEATTECH. Она была разработана совместно с компанией Toray Industries, известным новатором в мире текстильных волокон. Все понимали, что новый материал должен быть легким, мягким и эластичным, хорошо облегать и не сковывать движений. Ничего подобного тогда на рынке не существовало. Процесс создания новой технологии был непростым. Даже когда, казалось, решение было найдено, ученые, технологи и дизайнеры продолжали совершенствовать продукт: ткань из сочетания нескольких видов волокон, в которые входили акрил и вискоза, практически невозможно было окрашивать, а компания хотела выпустить продукт не только удобный, но и красивый. Массовое производство вещей HEATTECH, которые мы теперь так ценим, было запущено в 2006 году, когда многие трудности удалось преодолеть. Параллельно материал тестировался в различных климатических условиях.

В результате сегодня HEATTECH обладает набором впечатляющих свойств. Изделия из ткани с этой технологией поглощают влагу, которую выделяет организм человека во время движения, преобразуя ее в тепло. Воздушные карманы удерживают нагретый воздух. Пропитанные аргановым маслом волокна очень мягкие, а так как они ультратонкие, то ткань получается гладкой на ощупь. Вещи отлично облегают, эластичны и поэтому хорошо сидят. Это белье не электризуется, ощущение свежести благодаря отведению влаги сохраняется на весь день. К тому же они очень прочные и долго сохраняют форму – все дело в особой вязке волокон. И еще один плюс: ношение одежды HEATTECH экологично, ведь снижаются требования к отоплению. Сегодня выпускаются коллекции одежды из трех видов согревающей ткани: HEATTECH, HEATTECH Экстратеплый и HEATTECH Ультратеплый. HEATTECH Экстратеплый в 1,5 раза теплее, чем обычный HEATTECH, а HEATTECH Ультратеплый теплее обычного в 2,25 раза. Они были разработаны в ответ на запрос от клиентов из стран с холодным климатом, а также тех, кто проводит много часов, работая на улице при низких температурах. В одежде HEATTECH Экстратеплый мягкая ворсистая внутренняя поверхность обеспечивает дополнительное тепло при непосредственном контакте с кожей. При изготовлении одежды HEATTECH Ультратеплый используется технология, с помощью которой происходит утолщение ткани и уплотняются ворсистые волокна подкладки. Воздушные карманы между волокнами создают большой слой воздуха внутри ткани, а приподнятый ворс обеспечивает тепло даже в самый сильный мороз.

А теперь послушаем, что говорят обычные потребители о своих любимых вещах HEATTECH. Как они предлагают их комбинировать между собой и за что ценят.

Екатерина, Москва, куратор направления «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ: HEATTECH оказался незаменим для меня в холодное время года – мне нравится, что теперь и зимой у меня есть возможность много ходить пешком, оставаться активной и забыть про колючие свитера.

Динара, Москва, студентка Школы дизайна НИУ ВШЭ: Мне приходится достаточно долго добираться до учебы, и зимой, чтобы не замерзнуть, я выбираю HEATTECH. Благодаря этой одежде мне всегда тепло на улице, но не жарко в помещении. Моя любимая вещь из этой серии – водолазка, люблю комбинировать ее с футболками и рубашками.

Юрий, Москва, администратор буше: Люблю HEATTECH за то, что совсем не чувствую его под одеждой. Я постоянно передвигаюсь: улица, торговый центр, пекарня, метро, и снова улица, а с HEATTECH не задумываюсь, холодно будет или жарко, потому что везде могу чувствовать себя комфортно.

Мария, Москва, библиотекарь Музея современного искусства «Гараж»: Каждый день прихожу в библиотеку, где работаю не столько с книгами, сколько с людьми, поэтому мне важно выглядеть элегантно и не в ущерб удобству. Белая водолазка HEATTECH – универсальная вещь, если нужно утеплиться, но не надевать дополнительные слои одежды. Я носила ее и в качестве основы под черное шелковое платье-комбинацию, и как освежающий воротник под темный свитер, и как самостоятельный верх с синими джинсами. Приятная телу, она попадает под любое мое настроение и стиль.

Дина, Москва, финансовый трафик-менеджер digital-агентства Actis Wunderman: Чтение книг – мое любимое хобби, но не единственное. Мы с мужем – активные футбольные болельщики. Раньше я не любила посещать матчи осенью или зимой: на стадионе холодно. Оказалось, нужно было попробовать HEATTECH. Водолазка отлично сохраняет тепло, а если сверху надеть свитер, то можно бесконечно наслаждаться игрой любимой команды в любую погоду, и дополнительное время в игре теперь радует, а не наоборот. Я считаю, водолазок много не бывает! А черная – настоящий must have базового гардероба.

AIRism обеспечивает прохладу

Зной, духота, высокая влажность – реальность японского лета, заставляющая страдать жителей Страны восходящего солнца. Компания UNIQLO не могла не принять этот вызов родной природы. Результат – технология AIRism – теперь приносит ежедневный комфорт поклонникам бренда в самых разных странах. Экспертов UNIQLO вдохновило то, как сам наш организм справляется с жарой. Чтобы попытаться воспроизвести этот процесс, они обратились к японским компаниям Asahi Kasei и Toray Industries. Именно так появилась ткань купро. Невесомая и шелковистая на ощупь, она изготавливается из обработанного хлопкового пуха и обладает необычайной мягкостью. Кроме того, благодаря уникальной способности быстро впитывать и испарять влагу ткань выводит наружу тепло, позволяя телу дышать. Купро используется для изготовления женского белья.

Мужскую линию шьют из микрополиэстера, волокна которого настолько тонки, что измеряются в микронах. Белье не только приятно на ощупь, но способно впитывать и испарять влагу, оставляя ткань сухой и прохладной. Теперь можно не переживать за опрятный вид по дороге на важную встречу и сохранить свежесть при занятиях спортом в жаркий летний день. Главное свойство одежды AIRism – спасать от жары. Счастливы буквально все. Женщины не могут не оценить, что бесшовные топы, трусы и бра совершенно незаметны под любой даже облегающей одеждой. Сетчатое мужское белье позволяет пережить зной, сохраняя чувство прохлады и комфорт. А детская линейка спасает малышей от перегрева и связанных с ним проблем – и это настоящее счастье любой мамы.

Как сделать одну вещь универсальной и как избавиться от ощущения «в мыле», если живешь в режиме многозадачности? Отзывы пользователей об AIRism.

Руслан, Москва, студент Школы дизайна НИУ ВШЭ: Одежда AIRism, надетая вторым слоем, действительно ощущается как «вторая кожа» и позволяет чувствовать себя комфортно. Линейка выполнена очень качественно. В этих изделиях чувствуешь себя «воздушно».

Светлана, Москва, пекарь буше: Я работаю пекарем и большую часть рабочего процесса нахожусь рядом с печкой. AIRism помогает впитывать влагу с кожи, адаптируясь к условиям окружающей среды, не говоря о том, что это очень тонкий и невероятно приятный на ощупь материал.

Егор, Москва, менеджер департамента маркетинга Музея современного искусства «Гараж»: Как второй слой майку AIRism было удобно носить под белую рубашку летом (а я очень люблю белый цвет), а также во время утренних занятий спортом, ведь эти вещи совсем не сковывают движений. Кроме того, в таком белье можно даже спать, потому что у него нет швов и, соответственно, нет никакого дискомфорта.

Екатерина, Москва, менеджер digital-агентства Actis Wunderman: Люблю заниматься йогой, поэтому мне важно, чтобы одежда не сковывала движения во время позы воина и других сложных асан. Одежда UNIQLO очень мягкая и приятная телу. В ней действительно можно почувствовать себя во всем вооружении.