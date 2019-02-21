Новая коллекция Fendi: перфорированные плащи, поясные сумки и колготки с инициалами Карла Лагерфельда

Fendi показали последнюю коллекцию своего креативного директора Карла Лагерфельда — дизайнер, который проработал с маркой 54 года, скончался во вторник, 19 февраля. В качестве пригласительных гостям рассылали открытки с сердечком и его автографом, а в конце шоу продемонстрировали фильм, в котором Карл рисует самого себя.