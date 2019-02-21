Новая коллекция Fendi: перфорированные плащи, поясные сумки и колготки с инициалами Карла Лагерфельда
Fendi показали последнюю коллекцию своего креативного директора Карла Лагерфельда — дизайнер, который проработал с маркой 54 года, скончался во вторник, 19 февраля. В качестве пригласительных гостям рассылали открытки с сердечком и его автографом, а в конце шоу продемонстрировали фильм, в котором Карл рисует самого себя.
Осенне-зимние работы Лагерфельда показывали его любимые модели: Кайя Гербер, Аду Акеш, Джиджи и Белла Хадид, которые во время дефиле еле сдерживали слезы. На них — перфорированные плащи, кожаные дубленки, меховые бомберы и укороченные куртки из овчины, а также сетчатые ботфорты, шапки-ушанки и колготки с монограммой бренда и инициалами Карла.
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