Универмаг Au Pont Rouge отмечает Китайский Новый год

К празднованию Китайского Нового года, который универмаг Au Pont Rouge планирует отмечать до 5 февраля, команда местных стилистов и дизайнеров и украсила пространства традиционными фонариками, а витрины – фотографиями из специального кампейна, снятого в алых тонах. Основой луков стали лучшие стритвеар-бренды – Maison Margiela, A-Cold-Wall, Helmut Lang. Все они отличаются геометричными линиями, чистотой формы и минимализмом, вострбованным в Корее, Японии и Китае.

Бонусом к праздничным дням станут скидки на сезонную коллекцию до 60% – в топ-листе вещи от Rick Owens, Maison Margiela, Helmut Lang, Alexander Wang и Гоша Рубчинский – и до 50%на парфюмерию и декоративную косметику. В эти же даты в большое beauty-пространство на первом этаже приедут новинки Armani Beauty, Cle de Peau и Chanel, Penhaligon’s и Byredo.