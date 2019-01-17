40 красивых платков из шелка и кашемира — лучших аксессуаров нового сезона

Babuhka-style — самая модная тенденция этого года: благодаря шоу Dries Van Noten, Chloé, Versace, Burberry (и треку A$AP Rocky, конечно) мы будем носить шелковые платки на голове, шее и даже талии. «Собака.ru» нашла в городских магазинах и онлайн-ритейлерах лучшие вариации на тему — не только с банальным цветочным принтом, но и с оммажем Маяковскому и изображением Исаакиевского собора!

Gucci, 28 100 рублей (ДЛТ)

Ginkgo Skarfs, 5200 рублей (lmbd.ru)

Loro Piana, 30 700 рублей (Babochka Gallery)

Radical Chic, 13 999 рублей («Кенгуру»)

MAX&CO, 4300 рублей (MAX&CO, «Галерея»)

Alena Akhmadullina, 12 900 рублей (alenaakhmadullina.ru)

Самая большая коллекция шелковых платков у Gucci: с тотемным животным бренда — бенгальским тигром, с мультяшным персонажем — Кроликом из Looney Tunes и даже хаотичной работой граффитчиков — надписью «Life is Gucci». Но мы выбираем последний релиз итальянской марки, сделанный в поддержку трека хип-хоп исполнителя и фэшиониста A$AP Rocky: после премьеры его работы «Babuhka», выхода на мероприятие LACMA Art + Film Gala в цветочной косынке и общественного призыва «одеваться как ваши бабули», Алессандро Микеле выпустил капюшоны, стилизованные под шелковые платки. С этого дня их можно купить не только на сайте Gucci, но и в петербургском универмаге ДЛТ — по цене 28 1000 рублей за штуку.

Radical Chic, 10 300 рублей (Au Pont Rouge)

Marina Rinaldi, 21 150 рублей (Boscofamily)

Moschino Vintage, 19 848 рублей (Farfetch)

Gucci, 30 700 рублей (Babochka)

Alexander McQueen, 13 700 рублей (ДЛТ)

Burberry, 31 650 рублей (Babochka)

Dior, 33 000 рублей (Dior)

Zalta, 2 600 рублей (Универмаг «Московский»)

Хороший брендовый аксессуар стоит недешево, но это именно то, во что нужно вложиться в новом сезоне. Платок не только стилизует минималистичный тотал-лук и спасет от ветра, но и заменит топ, блузу и даже юбку. Дрис Ван Нотен советует повязывать косынку на талию, Наташа Рамсей-Леви — на грудь, а Донателла Версаче сшить из нескольких моделей эксклюзивное платье. Искусство перешивания вещей не выходит из моды, поэтому вместе с качественным платком стоит найти хорошее ателье и мастера.

Balenciaga, 254 евро (matchesfashion.com)

Dolce & Gabbana, 18 900 рублей (ДЛТ)

Jil Sander, 52 300 рублей (Babochka)

Ginkgo Skarfs, 5200 рублей (lmbd.ru)

Louis Vuitton, 29 800 рублей (Louis Vuitton)

Natali Leskova, 2790 рублей (Natali Leskova)

Burberry, 24 500 рублей (ДЛТ)

Olga Maki, 3500 рублей (Olga Maki)

Платок с картиной Ван Гога «Хижины», 3490 рублей (Hermitage Shop)

Лучшей инвестицией года будут модели Balenciaga с яркой монограммой бренда, Louis Vuitton с изображением домашних питомцев Грейс Коддингтон, Versace с орнаментом из архивов Джанни Версаче и Etro с фирменными этно-узорами. А тем, кто коллекционирует винтажные релизы, советуем зайти в раздел Vintage на сайте Farfetch: платков Celine, Hermes и Moschino из 1980-х точно больше ни у кого не будет!

Baklazanas Store, 4900 рублей (lmbd.ru)

Agnona, 32 503 рубля («Кашемир и Шелк»)

Celine Vintage, 21 574 рублей (Farfetch)

Cavalli Class, 13 230 рублей (Универмаг «Московский»)

Max Mara, 15 600 рублей (Max Mara)

Eton, 4360 рублей (ДЛТ)

Etro, 18 800 рублей (Etro)

Versace, 27 700 рублей (ДЛТ)

Paul Smith, 41 600 рублей (Paul Smith)

Демократичные модели есть у российских дизайнеров: например, у Ольги Маки, выпускающей косынки из эко-кожи, Наташи Лесковой, переносящей на вещи петербургский пейзаж, или Алены Ахмадуллиной, пересказывающей в принтах народные сказки. А еще — у московской марки Radical Chic, которая производит косынки на семейных фабриках Италии: платок с Исаакиевским собором, как из фото-приложение Prisma, — маст-хэв!