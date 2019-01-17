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40 красивых платков из шелка и кашемира — лучших аксессуаров нового сезона

Babuhka-style — самая модная тенденция этого года: благодаря шоу Dries Van Noten, Chloé, Versace, Burberry (и треку A$AP Rocky, конечно) мы будем носить шелковые платки на голове, шее и даже талии. «Собака.ru» нашла в городских магазинах и онлайн-ритейлерах лучшие вариации на тему — не только с банальным цветочным принтом, но и с оммажем Маяковскому и изображением Исаакиевского собора!

  • Gucci, 28 100 рублей (ДЛТ)

  • Ginkgo Skarfs, 5200 рублей (lmbd.ru)

  • Loro Piana, 30 700 рублей (Babochka Gallery)

  • Radical Chic, 13 999 рублей («Кенгуру»)

  • MAX&CO, 4300 рублей (MAX&CO, «Галерея»)

  • Alena Akhmadullina, 12 900 рублей (alenaakhmadullina.ru)

Самая большая коллекция шелковых платков у Gucci: с тотемным животным бренда — бенгальским тигром, с мультяшным персонажем — Кроликом из Looney Tunes и даже хаотичной работой граффитчиков — надписью «Life is Gucci». Но мы выбираем последний релиз итальянской марки, сделанный в поддержку трека хип-хоп исполнителя и фэшиониста A$AP Rocky: после премьеры его работы «Babuhka», выхода на мероприятие LACMA Art + Film Gala в цветочной косынке и общественного призыва «одеваться как ваши бабули», Алессандро Микеле выпустил капюшоны, стилизованные под шелковые платки. С этого дня их можно купить не только на сайте Gucci, но и в петербургском универмаге ДЛТ — по цене 28 1000 рублей за штуку.

  • Radical Chic, 10 300 рублей (Au Pont Rouge)

  • Marina Rinaldi, 21 150 рублей (Boscofamily)

  • Moschino Vintage, 19 848 рублей (Farfetch)

  • Gucci, 30 700 рублей (Babochka)

  • Alexander McQueen, 13 700 рублей (ДЛТ)

  • Burberry, 31 650 рублей (Babochka)

  • Dior, 33 000 рублей (Dior)

  • Zalta, 2 600 рублей (Универмаг «Московский»)

Хороший брендовый аксессуар стоит недешево, но это именно то, во что нужно вложиться в новом сезоне. Платок не только стилизует минималистичный тотал-лук и спасет от ветра, но и заменит топ, блузу и даже юбку. Дрис Ван Нотен советует повязывать косынку на талию, Наташа Рамсей-Леви — на грудь, а Донателла Версаче сшить из нескольких моделей эксклюзивное платье. Искусство перешивания вещей не выходит из моды, поэтому вместе с качественным платком стоит найти хорошее ателье и мастера. 

  • Balenciaga, 254 евро (matchesfashion.com)

  • Dolce & Gabbana, 18 900 рублей (ДЛТ)

  • Jil Sander, 52 300 рублей (Babochka)

  • Ginkgo Skarfs, 5200 рублей (lmbd.ru)

  • Louis Vuitton, 29 800 рублей (Louis Vuitton)

  • Natali Leskova, 2790 рублей (Natali Leskova)

  • Burberry, 24 500 рублей (ДЛТ)

  • Olga Maki, 3500 рублей (Olga Maki)

  • Платок с картиной Ван Гога «Хижины», 3490 рублей (Hermitage Shop) 

Лучшей инвестицией года будут модели Balenciaga с яркой монограммой бренда, Louis Vuitton с изображением домашних питомцев Грейс Коддингтон, Versace с орнаментом из архивов Джанни Версаче и Etro с фирменными этно-узорами. А тем, кто коллекционирует винтажные релизы, советуем зайти в раздел Vintage на сайте Farfetch: платков Celine, Hermes и Moschino из 1980-х точно больше ни у кого не будет!

  • Baklazanas Store, 4900 рублей (lmbd.ru)

  • Agnona, 32 503 рубля («Кашемир и Шелк»)

  • Celine Vintage, 21 574 рублей (Farfetch)

  • Cavalli Class, 13 230 рублей (Универмаг «Московский»)

  • Max Mara, 15 600 рублей (Max Mara)

  • Eton, 4360 рублей (ДЛТ)

  • Etro, 18 800 рублей (Etro)

  • Versace, 27 700 рублей (ДЛТ)

  • Paul Smith, 41 600 рублей (Paul Smith)

Демократичные модели есть у российских дизайнеров: например, у Ольги Маки, выпускающей косынки из эко-кожи, Наташи Лесковой, переносящей на вещи петербургский пейзаж, или Алены Ахмадуллиной, пересказывающей в принтах народные сказки. А еще — у московской марки Radical Chic, которая производит косынки на семейных фабриках Италии: платок с Исаакиевским собором, как из фото-приложение Prisma, — маст-хэв! 

  • Valentino, 12 750 рублей (Babochka)

  • Hermes Vintage, 56 091 рублей (Farfetch)

  • Ermanno Scervino, 15 750 рублей (Ermanno Scervino)

  • Leo Ventoni, 1 800 рублей (Универмаг «Московский»)

  • Falconeri, 15 400 рублей (Falconeri)

  • Gucci, 33 000 рублей (ДЛТ)

  • Paul Smith, 15 250 рублей (Paul Smith)

  • Radical Chic, 12 999 рублей («Кенгуру»)

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Автор: Алина Малютина
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Рубрика: Топ
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