UNIQLO объявили победителей двух конкурсов
Глобальный бренд из Японии подвел итоги творческого конкурса «Моя теплая зима» и конкурса «Выиграйте шопинг в UNIQLO!», прошедших в рамках нашего специального проекта.
Поздравляем победителей конкурса «Выиграйте шопинг в UNIQLO!». Вот список 10 счастливчиков, которым достаются сертификаты на 3 000 рублей на покупки в UNIQLO:
roman.f.larichev@***
alin4ik210@***
Jana5005@***
dina-gabdrakhmanova@***
dmtr.bauyk@***
unspokenwordu@***
saintfeofan@***
ilinskajao@***
ChudopalDV@***
g.tagir789@***
Напоминаем, что призы вручаются c 11 по 31 января 2019 года по следующим адресам:
- UNIQLO Галерея по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 30А; ТРЦ «Галерея»;
- UNIQLO Фантастика по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 187В, литер Е, ТРК «Фантастика»;
- UNIQLO Мега Казань по адресу: г. Казань, Респ. Татарстан, Проспект Победы, 141, ТЦ Мега Казань;
- UNIQLO Горизонт по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект им. М.Нагибина, 32/2.
А также поздравляем победителей конкурса «Моя теплая зима» и желаем им не мерзнуть в следующем году, что безусловно гораздо проще с сертификатом на 5 000 рублей на покупки в UNIQLO.
Напоминаем, что призы будут выдаваться с 11 по 31 января 2019 года по тем же адресам, что указаны в конкурсе «Выиграйте шопинг в UNIQLO!» выше.
Вот список победителей:
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