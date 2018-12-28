UNIQLO объявили победителей двух конкурсов

Глобальный бренд из Японии подвел итоги творческого конкурса «Моя теплая зима» и конкурса «Выиграйте шопинг в UNIQLO!», прошедших в рамках нашего специального проекта.

Напоминаем, что призы вручаются c 11 по 31 января 2019 года по следующим адресам:

Поздравляем победителей конкурса « Выиграйте шопинг в UNIQLO! ». Вот список 10 счастливчиков, которым достаются сертификаты на 3 000 рублей на покупки в UNIQLO:

А также поздравляем победителей конкурса «Моя теплая зима» и желаем им не мерзнуть в следующем году, что безусловно гораздо проще с сертификатом на 5 000 рублей на покупки в UNIQLO.

Напоминаем, что призы будут выдаваться с 11 по 31 января 2019 года по тем же адресам, что указаны в конкурсе «Выиграйте шопинг в UNIQLO!» выше.

Вот список победителей: