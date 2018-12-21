Новогодняя коллекция GANT: бархатные платья, black-tie костюмы и подарки на любой случай жизни
Международный бренд GANT, сочетающий скандинавскую эстетику и американскую практичность, выпустил коллекцию к Новому году. И решил сразу две злободневные проблемы: что надеть и что подарить. На первый вопрос марка отвечает костюмами, как с красной дорожки церемонии «Оскар», бархатными платьями, точь-в-точь как у Кейт Бланшетт или Джулианны Мур, минималистичными кардиганами, которые сочетаются с абсолютно любой одеждой, и блестящими брюками, которые будут переливаться в свете софитов. А если вы празднуете Новый год вне города — например, в деревянном шале на горнолыжном курорте — у GANT есть теплые толстовки, кашемировые жилеты, удобные брюки и атмосферные галстуки с изображением лыжников-экстремалов (маст-хэв!).
Второй вопрос — что положить под новогоднюю елку — GANT решает с такой же легкостью и быстротой. Шапки, которые хочется носить и без советов мамы, кросс-боди, которые можно миксовать и с пуховиком, и с вечерним платьем, носки, которые согреют не хуже камина, и рюкзак, в который помещается все для зимнего ланча в лесу. Нам достается самое сложное: выбрать (или же скупить всю коллекцию!).
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.