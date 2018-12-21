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Bvlgari выпустили часы Lvcea Mosaique — их циферблат вручную выложен золотыми пластинами

Плюс один к списку лучших подарков к Новому году: Bvlgari выпустили часы Lvcea Mosaique с циферблатом, вручную выложенным цифровыми пластинами. В мудборде кропотливой работы — древнеримское искусство мозаики: циферблат сделан по старинным техникам и опоясан корпусом из 18-каратного золота и 78 бриллиантов. 

В новых Lvcea Mosaique, которые держатся на черном или коричневом ремешке из кожи ската, можно гулять в тридцатиградусный мороз и погружаться на глубину до 50 метров. Совместимость с гидрокостюмом, футуристичным пуховиком и блестящим платьем из страусиных перьев стопроцентная!

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