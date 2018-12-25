Как не стоит одеваться на Новый год? Советуют стилисты Петербурга

стилист, работавшая с Аллой Вербер, Аглаей Тарасовой, Сергеем Шнуровым, Сергеем Семаком и другими героями «Собака.ru»

Сегодняшняя мода очень разноплановая, богатая и яркая, но российские женщины все равно видят себя лишь в люрексе, обтягивающих юбках и платьях-разлетайках. Многие привыкли одевать все лучшее сразу (как в последний раз!), обязательно сочетая это с кожаными ботинками или мягкими уггами и не всегда переобувая их при входе в ресторан. Но я бы советовала сразу выезжать из дома в туфлях, которые точно будут лучше сочетаться с платьем, и в пальто, которое придет на смену теплой, но вряд ли праздничной и универсальной куртке.

Не забудьте также спрятать дома блестящие колготки цвета дубайского загара. Их нельзя носить ни с туфлями, ни с сапогами, особенно если у вас аристократичная кожа бледных оттенков. Лучше оставить ноги обнаженными или подобрать плотные колготки черного цвета (возможно, с принтами, нашивками и стразами).

Кстати, со стразами, камнями и другими украшениями важно не переборщить — конечно, если вы не собираетесь конкурировать с новогодней елкой. Наденьте однотонный костюм и стилизуйте его длинной моносережкой — она не только расставит акценты, но и визуально подчеркнет вашу шею. Если наверху уже есть что-то блестящее, не стоит цеплять к нему тяжелое колье или жемчуг в три ряда — контролируйте себя, воздерживайтесь от таких соблазнов!

Также важно не заигрываться с трендами: анималистичный принт, бархатная фактура и ковбойский стиль подходят далеко не каждому человеку. Тотал-луки, показанные на подиуме, редко смотрятся столь же органично в жизни. Найдите компромисс между вашей фигурой, характером, самоощущением и тенденциями — и не забудьте, что в разных местах празднования будут уместны разные луки.