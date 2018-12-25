Как не стоит одеваться на Новый год? Советуют стилисты Петербурга
«Собака.ru» расспросила стилистов, имиджмейкеров и персональных шоперов из Петербурга о том, какое платье выбрать на Новый год, стоит ли переобуваться по пути на празднование и от каких аксессуаров лучше отказаться.
Эльмира Тулебаева
стилист, работавшая с Аллой Вербер, Аглаей Тарасовой, Сергеем Шнуровым, Сергеем Семаком и другими героями «Собака.ru»
Сегодняшняя мода очень разноплановая, богатая и яркая, но российские женщины все равно видят себя лишь в люрексе, обтягивающих юбках и платьях-разлетайках. Многие привыкли одевать все лучшее сразу (как в последний раз!), обязательно сочетая это с кожаными ботинками или мягкими уггами и не всегда переобувая их при входе в ресторан. Но я бы советовала сразу выезжать из дома в туфлях, которые точно будут лучше сочетаться с платьем, и в пальто, которое придет на смену теплой, но вряд ли праздничной и универсальной куртке.
Не забудьте также спрятать дома блестящие колготки цвета дубайского загара. Их нельзя носить ни с туфлями, ни с сапогами, особенно если у вас аристократичная кожа бледных оттенков. Лучше оставить ноги обнаженными или подобрать плотные колготки черного цвета (возможно, с принтами, нашивками и стразами).
Кстати, со стразами, камнями и другими украшениями важно не переборщить — конечно, если вы не собираетесь конкурировать с новогодней елкой. Наденьте однотонный костюм и стилизуйте его длинной моносережкой — она не только расставит акценты, но и визуально подчеркнет вашу шею. Если наверху уже есть что-то блестящее, не стоит цеплять к нему тяжелое колье или жемчуг в три ряда — контролируйте себя, воздерживайтесь от таких соблазнов!
Также важно не заигрываться с трендами: анималистичный принт, бархатная фактура и ковбойский стиль подходят далеко не каждому человеку. Тотал-луки, показанные на подиуме, редко смотрятся столь же органично в жизни. Найдите компромисс между вашей фигурой, характером, самоощущением и тенденциями — и не забудьте, что в разных местах празднования будут уместны разные луки.
Анастасия Ножина
стилист, персональный шопер, @nojinasty
Не стоит одеваться слишком ярко: вся «праздничная» атрибутика — пайетки, стразы, кружева и заколки — должны остаться на елке. Если вы хотите блистать, то обыграйте переливающийся декор однотонной спокойной одеждой: например, к топу с глиттером можно подобрать джинсы или минималистичную юбку-карандаш. Новый год — не Хэллоуин, поэтому о балетных пачках и головных уборах, если они не предусмотрены карнавальным дресс-кодом, тоже лучше забыть.
Еще один атрибут, от которого я бы отказалась, — свитер с оленями. Спрячьте рогатое знамя туда, где его никто не увидит, — например, на носки или трусы. Тем более, что оно — не гарант праздничного настроения, его могут создать абсолютно другие вещи: костюм, который хорошо на вас смотрится, или платье, в котором вам удобно сидеть за столом, танцевать и есть все приготовленные блюда. Кстати, под платье нельзя обувать сапоги с торчащим во все стороны мехом: если вы празднуете Новый год в ресторане, то лучше приезжать туда сразу в туфлях. Потерпите две секунды морозного пути из такси в помещение!
Алина Артей
стилист, работавшая с Еленой Шейдлиной, Олимпией Ивлевой, Любовью Аксеновой, Егором Кридом и Сэмми Джабраиль, @linch_artey
Российские женщины после 30 почему-то считают, что обязаны надеть на себя больше золотого и серебристого люрекса, чем модный дом Versace создал за всю свою историю — «ну, праздник же!». Хочется золота — выберите черный атласный костюм, подчеркивающий фигуру, и аккуратные золотые аксессуары: тонкая цепь в несколько рядов или крупное блестящее ожерелье намекают на праздник больше, чем искрящийся бенгальский тотал-лук.
Обратите внимание на обувь: многие считают, что грубые сапоги из черной кожи и на низком каблуке являются идеальным дополнением к вечерней комбинации на тонких бретелях, но нет. Лучше вспомнить школьные времена и взять на праздничное мероприятие «сменку»: легкое платье стоит сочетать с такой же легкой обувью — туфлями на шпильке.
Еще одно «ни в коем случае» — свитеры или пуловеры с нашитыми камнями из масс-маркета. Да, в некоторых случаях это выглядит необычно и интересно, но чаще всего нашивки «дешевят» изделие. Пусть это будет бадлон с крупным ожерельем — зачем имитировать то, что можно по-настоящему реализовать?
И напоследок, самое любимое — блестящие колготки! 20-деновые произведения искусства с рисунком, кружевом и надписями! Не скупитесь на хороший товар, особенно к новогоднему образу — лучше приобрести пару дорогих, не рвущихся, матовых колготок, чем потом смотреть репортаж с праздников и думать: «А какой это был год вообще?»
Катя Рок
персональный стилист, @kate_rock666
Самое главное при выборе наряда на Новый год — это уместность: где и как будет проходить празднование. Поэтому, если вы встречаете 2019-й с семьей в загородном доме или в квартире бабушки, не стоит выряжаться как королева варьете или звезда бурлеска, открывая все возможные части тела. Лучше вспомнить советы Бриджит Джонс и надеть рождественский свитер или скромное платье с аксессуарами, которое сейчас можно купить в H&M или на распродажах за 1499 рублей.
Если же вы празднуете Новый год в шумной кампании друзей, то нужно запастись удобными вещами. Помните, что вы идете не на стритстайл-съемку и не на часовое мероприятие — вам предстоит веселиться всю ночь! Часто вижу, как девчонки поправляют бретели, одергивают подол, проверяют сохранность колготок или обувают туфли, на которых невозможно не то, что танцевать, а просто стоять! Новый год — это праздник, нужно кайфовать: например, в бархатном костюме в пижамном стиле и будуарных мюли с кисточками.
Юлия Усенко
стилист клипов IOWA и Марсель, персональный шоппер и имидж-консультант, работающий между Парижем и Петербургом, @julia_ysenko
Ни в коем случае нельзя подбирать к платью телесные колготки — оставьте их в шкафу дожидаться офисных будней в банке! Идеальный вариант для мероприятия — это абсолютно голые ноги под коктейльный или вечерний наряд (да, даже зимой!) или же колготки с логоманией, мелкими стразами, люрексом или ажурным рисунком на сетке, как в 80-х, — в зависимости от их сочетаемости с другими деталями образа.
Вангую, что этот Новый год пройдет под эгидой глиттера — это связано не только с желанием девушек создать себе праздничное настроение, но и с повальным трендом на кутюрный блеск. Но если вы решились надеть вещь из страз или пайеток, обратите внимание на ее качество — она не должна выглядеть дешево и «сыпаться». Также важно, чтобы блестящим в вашем образе было что-то одно — например, брюки.
Сакральным моментом в выборе наряда является цвет животного, которое будет покровителем грядущего года. В 2019-м это желтая земляная свинья: СМИ пишут, что «за новогодний стол лучше садиться в нарядах поросяче-розового, желтого, золотого и коричневых оттенков». Нет! Не стоит идти на поводу у астро-советчиков и с ног до головы наряжаться в «поросячий»: почтить символ 2019-го можно лишь акцентами — например, золотыми туфлями или розовой юбкой в пайетках.
Кроме того, я бы посоветовала реально оценивать свою фигуру: если вы давно не были в спортзале и не ведете режим правильного питания, даже самое «крышесносное» обтягивающее платье не произведет должного эффекта — увы и ах! А вот красивая вещь, подобранная с учетом ваших особенностей и достоинств, сделает вас звездой на празднике. Вперед по магазинам!
Соня Вартанян
стилист, имиджмейкер, художник по костюмам, @sonyamolly
Я советую выбирать яркий и смелый образ: неоновые цвета, животные принты, бархат и пайетки в новогоднюю ночь становятся еще более актуальными, но выбрать из них нужно что-то одно. Главное — чувство меры! При этом если вы сделали акцент на одежде, то макияж и прическа должны быть более спокойными — и наоборот. А если вы вообще не знаете, какую укладку выбрать, то легкая небрежная волна подойдет к любому наряду и в любой ситуации.
Помните, что образ должен быть продуман от и до. Наверняка, в разгар новогодней ночи вам захочется выбежать на улицу зажигать бенгальские огни, но «что же накинуть поверх платья?». Верхняя одежда — это тоже часть новогоднего образа, поэтому подумайте о ее удобстве, аккуратности и сочетаемости с платьем, обувью и аксессуарами заранее. И да, очень короткое, очень узкое и очень прозрачное не должны быть характеристикой одного наряда!
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