Петербургский бренд Vatnique запустил кутюрную линию курток — из твида

Бренд Vatnique, который мы для себя открыли на Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге в марте, производит лишь одну модель курток, но в разном дизайне. Теперь к линейке из хлопкового сатина добавились варианты из кутюрного твида: они напоминают жакеты Chanel и, как и ранние релизы Vatnique, сделаны по принципам sustainable (устойчивое развитие), genderless (гендерное равенство) и ironic (ирония). Первое говорит об экологичном производстве курток (оно не причиняет вреда окружающей среде), второе отвечает за отсутствие гендерных стереотипов (ватник могут носить и женщины, и мужчины), а третье относится к рекламным кампаниям бренда. Он делает «партизанскую» рекламу, интегрированную в Google Street View и играющую с вашим воображением: кажется, что Vatnique уже распространился по не только по России, но и в Лондоне, Токио и Нью-Йорке!