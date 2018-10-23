Victoria’s Secret выпустили коллекцию нижнего белья и спортивной одежды с Mary Katrantzou

Бренд нижнего белья и спортивной одежды Victoria’s Secret готовится к ежегодному шоу: одни из самых красивых девушек планеты (Алессандра Амбросио, Стелла Максвелл, Сара Сампайо и Кэндис Свейнпол) покажут новые коллекции в Нью-Йорке 8 ноября. Частью долгожданного события станет коллаборация Victoria’s Secret с «королевой принтов» Мэри Катранзу: лондонский дизайнер придумала цветочные рисунки для кружевных боди, ярких купальников, костюмов для тренировок и комбинезонов в пижамном стиле, которые поступят в продажу сразу же после показа.