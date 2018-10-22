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ДЛТ объявил дату собственного фэшн-шоу — что на нем смотреть (и как попасть)?

ДЛТ fashion show — единственное ежесезонное событие в Петербурге, ради которого объединяются работы Дриса Ван Нотена, Демны Гвасалия, Тома Форда, Энтони Ваккарелло, Алессандро Микеле и еще десятков дизайнеров со всего мира. Их коллекции в один показ соберет и стилизует креативный директор ЦУМа Наталья Гольденберг: шоу пройдет в большом атриуме ДЛТ 26 октября, и попасть на него можно лишь по пригласительным билетам. Но «Собака.ru» будет вести прямую трансляцию с события на сайте — старт в 20:00 по МСК!

  • Бэкстейдж ДЛТ fashion show 6 апреля 2018 года 

  • Бэкстейдж ДЛТ fashion show 6 апреля 2018 года

  • Бэкстейдж ДЛТ fashion show 6 апреля 2018 года

  • Бэкстейдж ДЛТ fashion show 6 апреля 2018 года

  • Бэкстейдж ДЛТ fashion show 6 апреля 2018 года

  • Бэкстейдж ДЛТ fashion show 6 апреля 2018 года

Перед шоу ДЛТ выпустит лукбук с 70 образами от Givenchy, Chloé, Burberry, Balenciaga, Tom Ford, Versace, Gucci и Dries Van Noten — в них гости смогут отмечать понравившиеся на показе вещи, упрощая себе дальнейший шоппинг в универмаге. В прошлом сезоне стайлинг фотосессии совпадал с сет-дизайном мероприятия: на кристально-зеркальном подиуме появились блестящие дискобольные платья, мужские приталенные пиджаки, кутюрные бархатные костюмы и сумки из ультрамодного пластика.

  • Лукбук ДЛТ fashion show, весна-лето 2018 

  • Лукбук ДЛТ fashion show, весна-лето 2018

  • Лукбук ДЛТ fashion show, весна-лето 2018

  • Лукбук ДЛТ fashion show, весна-лето 2018

  • Лукбук ДЛТ fashion show, весна-лето 2018

  • Лукбук ДЛТ fashion show, весна-лето 2018

  • Лукбук ДЛТ fashion show, весна-лето 2018

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