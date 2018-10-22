ДЛТ объявил дату собственного фэшн-шоу — что на нем смотреть (и как попасть)?

ДЛТ fashion show — единственное ежесезонное событие в Петербурге, ради которого объединяются работы Дриса Ван Нотена, Демны Гвасалия, Тома Форда, Энтони Ваккарелло, Алессандро Микеле и еще десятков дизайнеров со всего мира. Их коллекции в один показ соберет и стилизует креативный директор ЦУМа Наталья Гольденберг: шоу пройдет в большом атриуме ДЛТ 26 октября, и попасть на него можно лишь по пригласительным билетам. Но «Собака.ru» будет вести прямую трансляцию с события на сайте — старт в 20:00 по МСК!