30 экологичных шуб из городских магазинов
Эко-сознательность добралась до производства шуб: в этом году от использования животного меха отказались Versace, Gucci, Burberry и Michael Kors. Теперь они предлагают альтернативы из искусственных материалов, которые выглядят и греют не хуже натуральных. В доказательство «Собака.ru» нашла три десятка экологичных шуб, которые в ближайшие шесть месяцев будут спасать от холода и фэшн-фиаско.
«При производстве этой шубы ни одно животное не пострадало» — могли бы писать на бирках Дрис ван Нотен, Массимо Джорджетти, Умберто Леон и Кэрол Лим. Их полушубки и манто сделаны из меха длинношерстной овцы, которую не бреют наголо, а состригают лишь половину длины шерсти. Затем шерсть вычесывают, сажают на трикотажную основу и уже после этого конструируют вещь: она более дешевая, легкая и долговечная — ведь моль искусственным мехом практически не питается.
Ко всему прочему, ходить в норковой, песцовой, кроликовой и лисьей шубах перестает быть актуальным. Варианты ярких и пастельных оттенков сегодня смотрятся круче, прогрессивнее и универсальнее. Такими шубами можно разбавить базовый монохромный образ — посмотрите на цветочную Vivetta, сюрреалистичную Frankie Morello, пятнистую By Malene Birger и кислотно-фиолетовую Herno!
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Vika Gazinskaya, 168 000 рублей (nevsky152)
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Tibi, 59 900 рублей (Au Pont Rouge)
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MSGM, 88 076 рублей (Farfetch)
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Blumlein & Lang, 14 990 рублей (Гостиный двор)
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Kenzo, 55 900 рублей (ДЛТ)
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Tommy Hilfiger, 32 990 рублей (Tommy Hilfiger)
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Nili Lotan, 159 870 рублей (DayNight)
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Chloé, 35 000 рублей («Кенгуру»)
Из российских дизайнеров eco-friendly производство поддерживают Вика Газинская, Ольга Чернощекова, Юрий Питенин, Марина и Ирина Голомаздины из 12storeez и Алиса Ушакова и Нино Шаматава из Ushatava. В их длинных и красивых шубах можно проходить до -10, а после дополнять их флисовыми брюками и свитерами с крупной вязкой. Более демократичные варианты ищите у масс-маркета: полушубки, которые стоят порядка 5000 рублей и не выглядят как коврик из IKEA, есть у UNIQLO, Topshop, Tom Tailor и Befree.
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By Malene Birger, 46 350 рублей (ДЛТ)
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12storeez, 12 800 рублей (12storeez)
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MSGM, 64 550 рублей (ДЛТ)
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Befree, 4599 рублей (Befree)
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Stine Goya, 28 298 рублей (Farfetch)
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Blumlein & Lang, 14 990 рублей (Гостиный двор)
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Sportalm, 39 208 рублей (Sportalm)
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Olga Chernoschekova, 15 000 рублей (Olga Chernoschekova)
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Sonia by Sonia Rykiel, 31 100 рублей (Au Pont Rouge)
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