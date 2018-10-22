30 экологичных шуб из городских магазинов

Из российских дизайнеров eco-friendly производство поддерживают Вика Газинская, Ольга Чернощекова, Юрий Питенин, Марина и Ирина Голомаздины из 12storeez и Алиса Ушакова и Нино Шаматава из Ushatava. В их длинных и красивых шубах можно проходить до -10, а после дополнять их флисовыми брюками и свитерами с крупной вязкой. Более демократичные варианты ищите у масс-маркета: полушубки, которые стоят порядка 5000 рублей и не выглядят как коврик из IKEA, есть у UNIQLO, Topshop, Tom Tailor и Befree.