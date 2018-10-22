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30 экологичных шуб из городских магазинов

Эко-сознательность добралась до производства шуб: в этом году от использования животного меха отказались Versace, Gucci, Burberry и Michael Kors. Теперь они предлагают альтернативы из искусственных материалов, которые выглядят и греют не хуже натуральных. В доказательство «Собака.ru» нашла три десятка экологичных шуб, которые в ближайшие шесть месяцев будут спасать от холода и фэшн-фиаско.

  • Dries Van Noten, 114 500 рублей (ДЛТ)

  • Vivetta, цена по запросу (Very concept store)

  • Michael Kors, 108 460 рублей (Michael Kors)

  • Diesel, 14 999 рублей («Кенгуру»)

  • Uniqlo U, 3999 рублей (UNIQLO)

«При производстве этой шубы ни одно животное не пострадало» — могли бы писать на бирках Дрис ван Нотен, Массимо Джорджетти, Умберто Леон и Кэрол Лим. Их полушубки и манто сделаны из меха длинношерстной овцы, которую не бреют наголо, а состригают лишь половину длины шерсти. Затем шерсть вычесывают, сажают на трикотажную основу и уже после этого конструируют вещь: она более дешевая, легкая и долговечная — ведь моль искусственным мехом практически не питается. 

  • Frankie Morello, 47 752 рублей (Farfetch)

  • Ushatava, 24 500 рублей (Ushatava)

  • Herno, 80 183 рубля (Herno)

  • Tom Tailor Denim, 8999 рублей (Tom Tailor)

  • Whistles, 17 300 рублей (Au Pont Rouge)

  • Saint-Tokyo, 67 600 рублей (Golden Line)

  • Vince, 55 850 рублей (ДЛТ)

  • Topshop, 8800 рублей (Topshop)

Ко всему прочему, ходить в норковой, песцовой, кроликовой и лисьей шубах перестает быть актуальным. Варианты ярких и пастельных оттенков сегодня смотрятся круче, прогрессивнее и универсальнее. Такими шубами можно разбавить базовый монохромный образ — посмотрите на цветочную Vivetta, сюрреалистичную Frankie Morello, пятнистую By Malene Birger и кислотно-фиолетовую Herno!

  • Vika Gazinskaya, 168 000 рублей (nevsky152)

  • Tibi, 59 900 рублей (Au Pont Rouge)

  • MSGM, 88 076 рублей (Farfetch)

  • Blumlein & Lang, 14 990 рублей (Гостиный двор)

  • Kenzo, 55 900 рублей (ДЛТ)

  • Tommy Hilfiger, 32 990 рублей (Tommy Hilfiger)

  • Nili Lotan, 159 870 рублей (DayNight)

  • Chloé, 35 000 рублей («Кенгуру»)

Из российских дизайнеров eco-friendly производство поддерживают Вика Газинская, Ольга Чернощекова, Юрий Питенин, Марина и Ирина Голомаздины из 12storeez и Алиса Ушакова и Нино Шаматава из Ushatava. В их длинных и красивых шубах можно проходить до -10, а после дополнять их флисовыми брюками и свитерами с крупной вязкой. Более демократичные варианты ищите у масс-маркета: полушубки, которые стоят порядка 5000 рублей и не выглядят как коврик из IKEA, есть у UNIQLO, Topshop, Tom Tailor и Befree.

  • By Malene Birger, 46 350 рублей (ДЛТ)

  • 12storeez, 12 800 рублей (12storeez)

  • MSGM, 64 550 рублей (ДЛТ)

  • Befree, 4599 рублей (Befree)

  • Stine Goya, 28 298 рублей (Farfetch)

  • Blumlein & Lang, 14 990 рублей (Гостиный двор) 

  • Sportalm, 39 208 рублей (Sportalm)

  • Olga Chernoschekova, 15 000 рублей (Olga Chernoschekova)

  • Sonia by Sonia Rykiel, 31 100 рублей (Au Pont Rouge)

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Автор: Алина Малютина
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Рубрика: Топ
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