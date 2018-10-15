Бренд сексуального (и демократичного!) нижнего белья Etam объявил межсезонную распродажу
Бренд французского нижнего белья Etam, в этом году открывший десятый магазин в Петербурге, объявил распродажу со скидками до 50%. Сексуальные комплекты нижнего белья и уютная домашняя одежда стоят от 499 рублей — самое время покупать подарки для себя и близких.
Скидки действуют не только в оффлайн-магазине марки, но и онлайн: кружевной бюстгальтер стоит 1679 рублей (вместо 2799 рублей), шелковое кимоно — 2519 рублей (вместо 4199 рублей), а платье-толстовка, которую можно носить и в повседневном луке, — 1749 рублей (вместо 3499 рублей).
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.