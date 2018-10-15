Новая коллекция Pirosmani: деконструированнные толстовки и прозрачные платья на голое тело

Несмотря на то, что Pirosmani работает на российский рынок уже 20 лет, есть в работах бренда что-то от бельгийцев: деконструированные толстовки и металлизированные накидки сделаны в лучших традициях Maison Margiela и Ann Demeulemeester. Арт-конструкции, которые сложно представить даже на петербургских улицах, сменялись вполне ready-to-wear куртками, асимметричными плащами, бархатными брюками и пиджаками с гипертрофированными плечами. Женя Малыгина, следуя мировой тенденции #freethenipple, одевает женскую одежду на голое тело, а мужчинам вместо топов предлагает обернуть грудь поясом. А еще сохраняет право каждого на анонимность, пряча лица под капюшонами, накидками и позолоченными платками. О том, куда пойти в таком экстраординарном виде, говорит саундтрек весенне-летнего показа — гремящая нойз-музыка и полное отсутствие света обещают новый дресс-код для петербургских рейвов.