Профессиональная укладка без вреда для волос с феном D710 от BORK

Дизайн, функциональность, инновационность, эргономичность, небольшой вес — все эти характеристики воплотились в ультрасовременной модели D710.

Новый фен от BORK — это:

Универсальная встроенная смарт-насадка, которая предназначена как для быстрой сушки волос, так и для профессиональной укладки. Переключаться между двумя режимами можно нажатием всего одной кнопки. Мощный цифровой мотор и удобная аэродинамическая конструкция корпуса, обеспечивающие высокую скорость и идеальное качество сушки как в салоне, экономят драгоценное утреннее время на сборы.

Эффект ионизации с системой Plasma Stream, которая предотвращает накопление статического электричества, прилипание пыли и испарение естественной влаги волос. Более 2 миллионов создаваемых системой частиц ионизируют волосы и надежно защищают их от неблагоприятного воздействия внешней среды.