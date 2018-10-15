Профессиональная укладка без вреда для волос с феном D710 от BORK
BORK представляет незаменимого помощника для красоты и здоровья волос — ультрасовременную модель D710. Инновационный фен со встроенной смарт-насадкой и системой PlasmaStream, позволяющей добиться профессиональной укладки без вреда для волос.
Дизайн, функциональность, инновационность, эргономичность, небольшой вес — все эти характеристики воплотились в ультрасовременной модели D710.
Новый фен от BORK — это:
Универсальная встроенная смарт-насадка, которая предназначена как для быстрой сушки волос, так и для профессиональной укладки. Переключаться между двумя режимами можно нажатием всего одной кнопки. Мощный цифровой мотор и удобная аэродинамическая конструкция корпуса, обеспечивающие высокую скорость и идеальное качество сушки как в салоне, экономят драгоценное утреннее время на сборы.
Эффект ионизации с системой Plasma Stream, которая предотвращает накопление статического электричества, прилипание пыли и испарение естественной влаги волос. Более 2 миллионов создаваемых системой частиц ионизируют волосы и надежно защищают их от неблагоприятного воздействия внешней среды.
3 температурных режима и функция холодного обдува. Запатентованная система датчиков температуры воздуха обеспечивает быструю и эффективную сушку с заботой о здоровье ваших волос. Функция холодного обдува позволяет зафиксировать профессиональный результат стайлинга.
Сохранение персональных настроек укладки. Фен сохраняет настройки укладки и воспроизводит их при повторном использовании (за исключением «холодного» режима).
Легкость и компактность, ведь фен весит чуть меньше 500 грамм. А также он оснащен инновационным мотором, обеспечивающим экономное потребление энергии при сохранении высокой скорости потока и низкий уровень шума и вибрации при работе.
Фен D710 от BORK — это мощное решение для профессионального стайлинга, которое поможет сэкономить время сборов и защитит волосы, придав им естественный блеск.
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