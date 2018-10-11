Что покупать в коллаборации H&M X Moschino?

В сети появился полный лукбук коллаборации шведского масс-маркета H&M и итальянского бренда Moschino. В коллекцию, которая поступит в продажу уже 8 ноября, вошли брендированные футболки, джинсовые комбинезоны, бандажные платья, укороченные дутые куртки и спортивные костюмы с принтом в духе Versace. Кроме того, в ней есть одежда с мультяшными героями, которые не раз появлялись в сольных коллекциях Moschino, а также поясные сумки с логотипом MTV, серьги с пацифистскими значками, кросс-боди в виде гигантского замка и шубы из искусственного меха.