Что покупать в коллаборации H&M X Moschino?
В сети появился полный лукбук коллаборации шведского масс-маркета H&M и итальянского бренда Moschino. В коллекцию, которая поступит в продажу уже 8 ноября, вошли брендированные футболки, джинсовые комбинезоны, бандажные платья, укороченные дутые куртки и спортивные костюмы с принтом в духе Versace. Кроме того, в ней есть одежда с мультяшными героями, которые не раз появлялись в сольных коллекциях Moschino, а также поясные сумки с логотипом MTV, серьги с пацифистскими значками, кросс-боди в виде гигантского замка и шубы из искусственного меха.
Коллаборация не только позволяет купить вещи Moschino по демократичным ценам, но и расширяет аудиторию H&M. Креативный директор итальянского бренда Джереми Скотт сделал бра, кроп-топы и рубашки-платья для размера XL и XXL, а некоторая одежда подходит как мужчинам, так и женщинам. В лукбуке ее представили дрэг-квин Аквария, сестры Айя и Ами из японского музыкального дуэта Amiaya, ассистент Джереми Скотта Сакура Брэди и глава PR-отдела Moschino Пабло Олеа.
О том, что H&M и Moschino выпустят совместную коллекцию, стало известно в апреле этого года: раньше H&M сотрудничал с другими представителями мидл-сегмента и тяжелого люкса — Karl Lagerdfeld, Stella McCartney, Victor & Rolf, Roberto Cavalli, Comme des Garcons, Lanvin, Versace, Marni, Isabel Marant, Alexander Wang, Balmain и Kenzo. Прошлогодняя коллаборация с брендом Erdem была раскуплена за пару часов в интернет-магазине, поэтому составляйте шопинг-лист на 8 ноября уже сейчас.
Фото: vogue.com
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