Что покупать в новой коллекции Lacoste?

В одной из своих самых универсальных коллекций Lacoste замешал «спорткор», preppy и 90-е: привычный уличный стиль у бренда получился более аристократичным. Даже черные шлепанцы на носки не смотрятся так уж отталкивающе, а для более дождливых времен можно выбрать кроссовки Sideline, вдохновленные теннисным кортом, и модель Masters с минималистичной кожаной вставкой, найденной в архивах Lacoste.