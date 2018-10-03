Что покупать в новой коллекции Lacoste?
Lacoste показал коллекцию на следующую весну — агендерную, но без отсылок к политике и провокации. В лукбуке, снятом фотографом Крейгом МакДином, показано, как ключевые вещи бренда смотрятся на мужчинах и женщинах (одинаково классно!). Это двухцветные ветровки с капюшонами, надетыми под фирменные панамы, широкие брюки с лампасами, стилизованные «строительными» поясами, длинные лонгсливы на пуговицах, представленные вместе с полосатыми платьями, и брендированные футболки, дополненные короткими шортами. Дабл-дрессингу быть!
В одной из своих самых универсальных коллекций Lacoste замешал «спорткор», preppy и 90-е: привычный уличный стиль у бренда получился более аристократичным. Даже черные шлепанцы на носки не смотрятся так уж отталкивающе, а для более дождливых времен можно выбрать кроссовки Sideline, вдохновленные теннисным кортом, и модель Masters с минималистичной кожаной вставкой, найденной в архивах Lacoste.
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