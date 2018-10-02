Смольный разработает бренд «Сделано в Санкт-Петербурге»
На официальном сайте петербургской администрации появилось положение конкурса по созданию эмблемы «Сделано в Санкт-Петербурге/Made in Saint Petersburg». По задумке Смольного, она будет использоваться местными производителями, осуществляющими деятельность в фэшн-индустрии и легкой промышленности. «Бренд не предусмотрен для размещения на упаковке и товаре, — сказано в положении. — Он является коммуникационным инструментом для контакта с потенциальными потребителями и партнерами».
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Кадр из лукбука петербургского бренда Medooza Apparel
Заявки с придуманным логотипом (в черно-белом и цветном вариантах), создающим «благоприятный имидж города и предпринимательства», принимают с 1 по 26 октября включительно. После этого приглашенное жюри определит 10 изображений бренда, которые примут участие в онлайн-голосовании с 5 ноября. Итоги конкурса Смольный озвучит в рамках XVI Форума субъектов малого и среднего предпринимательства, запланированного на декабрь 2018 года.
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