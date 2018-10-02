Смольный разработает бренд «Сделано в Санкт-Петербурге»

На официальном сайте петербургской администрации появилось положение конкурса по созданию эмблемы «Сделано в Санкт-Петербурге/Made in Saint Petersburg». По задумке Смольного, она будет использоваться местными производителями, осуществляющими деятельность в фэшн-индустрии и легкой промышленности. «Бренд не предусмотрен для размещения на упаковке и товаре, — сказано в положении. — Он является коммуникационным инструментом для контакта с потенциальными потребителями и партнерами».