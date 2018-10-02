Новая коллекция Chanel: набедренные сумки, перчатки с карманами и твидовые костюмы
Если вы не едете к морю, то море едет к вам — подумал гений сет-дизайна Лагерфельд, разбивший в Гран-Пале лазурный берег. Столько людей на пляже вы не видели даже в бархатный сезон: «спасательница Малибу» Памела Андерсон делила первую линию с Фарреллом Уильямсом, Поппи Делевинь, Кирой Найтли и Анной Дело Руссо. В этот раз для гостей, расположившихся на лежаках с видом на море, был придуман по-настоящему летний дресс-код: твидовые костюмы, фирменные аксессуары и босые ноги (да-да!).
Модели, которые прогуливались по закрытому (во всех смыслах) пляжу, тоже обходились без шлепанцев, сандалий и балеток: они носили обувь вместо сумок в руках, в то время как вместительные аксессуары (по два-три в одном образе) висели на скрещивающихся на груди цепочках. От черных из стеганой кожи и меховых леденцового цвета до круглых в виде пляжных мячей и квадратных, напоминающих ланчбоксы, — в следующем сезоне Chanel советует не мучиться с выбором, а покупать сразу все понравившиеся модели.
Из маст-хэвов для следующего лета (и вашего отпуска): архитектурные рубашки с логотипом, поясные сумки-конверты, урбанистические жилеты из твида, джинсы с заниженной талией и плетеные бейсболки со «спасительным» козырьком. Купальники мы тоже будем покупать у французского бренда: монохромные слитные, которые можно носить не только на пляж, но и на красную дорожку, или асимметричные брендированные, которые сочетаются с трикотажными кардиганами и кюлотами из денима. Лагерфельд тотально занялся нашей подготовкой к жаркому сезону, а вещи на грядущую зиму можно купить в новой линейке Chanel — Coco Neige.
Фото: vogue.com
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