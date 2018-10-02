Из маст-хэвов для следующего лета (и вашего отпуска): архитектурные рубашки с логотипом, поясные сумки-конверты, урбанистические жилеты из твида, джинсы с заниженной талией и плетеные бейсболки со «спасительным» козырьком. Купальники мы тоже будем покупать у французского бренда: монохромные слитные, которые можно носить не только на пляж, но и на красную дорожку, или асимметричные брендированные, которые сочетаются с трикотажными кардиганами и кюлотами из денима. Лагерфельд тотально занялся нашей подготовкой к жаркому сезону, а вещи на грядущую зиму можно купить в новой линейке Chanel — Coco Neige.