Покупка недели: «котопесная» сумка Balenciaga за 105 500 рублей

Кажется, мы нашли самый милый аксессуар сезона: в Петербург приехали сумки Balenciaga с принтами в виде котиков и щенков. Демна Гвасалия впервые представил их на показе осенне-зимней коллекции — вместе с толстовками Speedhunters (референс к автомобильному ресурсу и компьютерной игре), худи с логотипом Всемирной продовольственной программы (Balenciaga переводит 10% от продажи вещей на борьбу с голодом) и рубашками с номером телефона (позвонив по нему, вы попадаете на горячую линию бренда).