Покупка недели: «котопесная» сумка Balenciaga за 105 500 рублей
Кажется, мы нашли самый милый аксессуар сезона: в Петербург приехали сумки Balenciaga с принтами в виде котиков и щенков. Демна Гвасалия впервые представил их на показе осенне-зимней коллекции — вместе с толстовками Speedhunters (референс к автомобильному ресурсу и компьютерной игре), худи с логотипом Всемирной продовольственной программы (Balenciaga переводит 10% от продажи вещей на борьбу с голодом) и рубашками с номером телефона (позвонив по нему, вы попадаете на горячую линию бренда).
Шопперы Market Shopper и кросс-боди Everyday, идеальные для тех, кому не разрешают заводить домашних питомцев, уже продаются в ДЛТ. Стоимость сумок из матовой мелкозернистой кожи — от 78 750 до 105 500 рублей.
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