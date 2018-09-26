Новая коллекция Maison Margiela: брюки-ботильоны, драпированные топы и юбки для мужчин
То, что мужские юбки — это ок, подтверждает Джон Гальяно: в его новой коллекции для Maison Margiela есть виниловые, лакированные и перфорированные варианты, которые отлично смотрятся на волосатых ногах. Так же, как и платья из золотого жаккарда, велосипедки из металлизированного латекса, школьные гольфы, запачканные краской, и туфли «принцессы» на широкой подошве. Фэшн-радикалы, готовьтесь к следующему году основательно!
В большинстве образов Гальяно переосмыслил знаковые вещи из предыдущих шоу: деконструированные пальто, пластиковые шлемы, сумки-подушки и сапоги с креплением для телефона. Также дизайнер продолжает работать с костюмной тканью, делая двубортные боди, платья с изнаночными швами и пиджаки с кейпом. Последние, кстати, отлично смотрятся с брюками-ботфортами — гиперболизированной версией кроссовок-носков и сапогов-чулок. Кроме них, Гальяно презентовал новый парфюм Maison Margiela Mutiny — с ароматом туберозы и амбассадорами в лице Уиллоу Смит, Молли Бэйр, Ханны Габи Одиль, Саши Лэйн и Тедди Куинливан. Его вместе с дизайнером придумал парфюмер Доминик Ропьон.
Фото: vogue.com
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