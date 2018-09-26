Новая коллекция Maison Margiela: брюки-ботильоны, драпированные топы и юбки для мужчин

То, что мужские юбки — это ок, подтверждает Джон Гальяно: в его новой коллекции для Maison Margiela есть виниловые, лакированные и перфорированные варианты, которые отлично смотрятся на волосатых ногах. Так же, как и платья из золотого жаккарда, велосипедки из металлизированного латекса, школьные гольфы, запачканные краской, и туфли «принцессы» на широкой подошве. Фэшн-радикалы, готовьтесь к следующему году основательно!