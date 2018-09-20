Брови-ниточки, которые в начале осени пропагандировал британский Vogue и Рианна на его обложке, —тоже не предел фэшн и бьюти-образов нового сезона. На показе Prada девушки ходили вовсе без бровей — зато со стрижкой и макияжем в стиле Твигги, вчера отметившей 69-летие. О возвращении во времена рассвета ее модельной карьеры также говорили юбки-колоколы, архитектурные жакеты и платья А-силэута. Миучча выбрала для них самый эффектный стайлинг — принтованными, почти кутюрными велосипедками.