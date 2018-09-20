Новая коллекция Prada: образы герлскаутов, обесцвеченные брови и сандалии-носки
В миланском Fondazione Prada, переделанном под современный театр с партером и балконом, прошел показ весенне-летней коллекции итальянской марки. В главных ролях очередного спектакля авторства Миуччи Прады — герлскауты в шляпах-таблетках, оливковых бадлонах и атласных юбках-карандашах. Только вместо рюкзаков с печеньями в их руках были сюрреалистичные «вздутые» сумки, а вместо классических kitten heels — вязаные носки-сандалии. Если вы думали, что ботфорты-колготки и ботинки-чулки — верх фантазии современных дизайнеров, то ошибались.
Брови-ниточки, которые в начале осени пропагандировал британский Vogue и Рианна на его обложке, —тоже не предел фэшн и бьюти-образов нового сезона. На показе Prada девушки ходили вовсе без бровей — зато со стрижкой и макияжем в стиле Твигги, вчера отметившей 69-летие. О возвращении во времена рассвета ее модельной карьеры также говорили юбки-колоколы, архитектурные жакеты и платья А-силэута. Миучча выбрала для них самый эффектный стайлинг — принтованными, почти кутюрными велосипедками.
Помимо буржуазно-инфантильных образов, бренд показал вторую часть проекта Prada Invites — в его рамках известные архитекторы и дизайнеры переосмысливают нейлоновую ткань, создавая из нее будущие хайлайты. В этот раз состав участников полностью женский: это одна из первых в мире женщин, получивших профессиональное архитектурное образование, Чини Боери, самый влиятельный архитектор 2018 года по версии Time Элизабет Диллер и основательница японского SANAA Кадзуё Сэдзима.
Фото: vogue.com
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