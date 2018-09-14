Новая коллекция обуви Katy Perry: «рождественские» ботильоны и босоножки с крыльями

В качестве референсов коллекции Katy Perry — три типа личностей: мыслителя (туфли Мэри-Джейн, туфли kitten heels и ботильоны с массивными каблуками) путешественника (походные ботинки и удобные сандалии) и художника (обувь с фигурными и геометричными каблуками). Вариант, который больше подходит вам, можно купить у официального дистрибьютора дизайнерских линеек Кэти Перри — магазина Rendez-Vous. В прошлом году лукбук для релиза исполнительницы делала клип-мейкер и фэшн-блогер из Петербурга Таша Алакоз.