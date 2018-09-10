Tezenis выпустили пижамы, костюмы и нижнее белье с героями «Симпсонов»

Бренд нижнего белья и домашней одежды Tezenis подтверждает тренд на мультипликационные принты: после коллекции Off-White с героями «Симпсонов» он поместил портреты Мардж, Гомера и Барта на пижамы, костюмы, футболки и трусы. Персонажи медитируют, катаются голышом на скейтборде и рисуют сердечки на пивном пузе краской, поэтому показывать принты из любимого мультсериала хочется не только дома, но и на улице.