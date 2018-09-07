Видео: как создавались витрины ДЛТ по мотивам картин великих художников?

ДЛТ обновил витрины к новому осенне-зимнему сезону: пластиковые цветы сменились инсталляциями по мотивам работ Малевича, Матисса, Микеланджело, Боттичелли, Лихтенштейна, Фриды Кало и других великих художников. Весь процесс монтажа креативная команда универмага сняла на видео: 35 человек разрабатывали проект еще с весны этого года и два месяца вели работу над арт-деталями из пластика, гипса и неоновых ламп.