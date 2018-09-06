Показ новой коллекции Intimissimi: Сара Джессика Паркер, Ирина Шейк, Анна Вялицына и другие герои

Показ, как и вся новая коллекция, был поделен на три части. Первая — оммаж стилю, характеру и работам мексиканской художницы Фриды Кало: на кружевных комплектах, шелковых комбинациях, белоснежных халатах и монохромных бра распустились васильки, розы, ирисы и бутоны агератума. Вторая — подтверждение главного тренда сезона — «дикий вест»: на корсетированные бюстгальтеры, балконеты, топы, стринги и шорты нанесена символика родео (звезды, узоры пейсли и красные розы). О том, что это все-таки осенняя коллекция, говорит третья часть шоу — с теплыми кардиганами, которые можно носить дома и на прогулке, и халаты, которые служат накидкой в первые (еще теплые) дни сентября. Причем сделаны они не только для девушек, но и для парней, которые также прошлись по подиуму Intimissimi в Вероне.