Victoria’s Secret решили проблему всех женщин — запустили сервис по подбору идеального бюстгальтера

В магазине Victoria’s Secret в ТРЦ «Галерея» теперь есть услуга по подобру белья — идеального бюстгальтера, который не нужно постоянно поправлять и одергивать. Бренд объясняет, что целых 80% девушек выбирают бра неверного размера, фасона и с неподходящей посадкой, поэтому спешат снять его сразу после прихода из офиса или с прогулки. «"Пояс" бюстгальтера должен располагаться параллельно полу, не выгибаясь дугой, и при первой примерке комфортно сидеть на крайней паре крючков, ведь со временем он начнет терять эластичность и его придется сильнее затягивать, — рассказывают представители Victoria’s Secret. — В свою очередь, чашечки должны плотно прилегать к груди без лишних складок и пустот, а бретели важно откорректировать так, чтобы под ними с легкостью помещался указательный палец».