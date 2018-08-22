Victoria’s Secret решили проблему всех женщин — запустили сервис по подбору идеального бюстгальтера
В магазине Victoria’s Secret в ТРЦ «Галерея» теперь есть услуга по подобру белья — идеального бюстгальтера, который не нужно постоянно поправлять и одергивать. Бренд объясняет, что целых 80% девушек выбирают бра неверного размера, фасона и с неподходящей посадкой, поэтому спешат снять его сразу после прихода из офиса или с прогулки. «"Пояс" бюстгальтера должен располагаться параллельно полу, не выгибаясь дугой, и при первой примерке комфортно сидеть на крайней паре крючков, ведь со временем он начнет терять эластичность и его придется сильнее затягивать, — рассказывают представители Victoria’s Secret. — В свою очередь, чашечки должны плотно прилегать к груди без лишних складок и пустот, а бретели важно откорректировать так, чтобы под ними с легкостью помещался указательный палец».
Все это можно проверить перед покупкой бюстгальтера совершенно бесплатно: Bra Fitting проходит в комфортных условиях примерочной кабины, не требует предварительной записи и состоит из трех шагов. Сначала консультант определяет ошибки в выборе бра, приводящие к дискомфорту, затем снимает точные мерки, а после предлагает различные фасоны бюстгальтеров с учетом индивидуальных особенностей и личных пожеланий. Чтобы использовать рекомендации в следующих шоппинг-заходах, они заносятся в специальную карточку Bra Fit card и позволяют найти идеальное нижнее белье самостоятельно.
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