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Saint-Tokyo распродаст вещи из прошлых коллекций по ценам от 1000 рублей

Номинант нашей премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» дизайнер Юрий Питенин объявил тотальную распродажу семплов из прошлых коллекций. Вещи со знаковых глянцевых съемок, в том числе брендированные свитшоты, «гобеленовые» кюлоты и позолоченные платья, будут продаваться по беспрецедентным ценам от 1000 до 10 000 рублей.

  • Юбка, 3100 рублей

  • Кюлоты, 2100 рублей

  • Треники, 2600 рублей

  • Пальто, 6600 рублей

  • Юбка-карандаш, 2500 рублей

Так, шнурованные брюки, как из фильма «Банды Нью-Йорка», обойдутся в 3400 рублей, однотонное пальто на осень — в 6600 рублей, а деконструированное платье-комбинезон — в 3600 рублей. Распродажа Saint-Tokyo (на минуточку, бренда с клиентами в лице Леди Гаги, Риты Оры и Сары Джессики Паркер!) пройдет в 29 августа в «Голицын Холле» — штурмовать рейлы можно будет с 17:00.

  • Брюки, 3400 рублей

  • Платье, 2600 рублей

  • Топ, 3200 рублей

  • Платье, 4900 рублей

  • Платье-комбинезон, 3600 рублей

  • Свитшот, 3400 рублей

 
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Автор: Алина Малютина
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