Saint-Tokyo распродаст вещи из прошлых коллекций по ценам от 1000 рублей

Так, шнурованные брюки, как из фильма «Банды Нью-Йорка», обойдутся в 3400 рублей, однотонное пальто на осень — в 6600 рублей, а деконструированное платье-комбинезон — в 3600 рублей. Распродажа Saint-Tokyo (на минуточку, бренда с клиентами в лице Леди Гаги, Риты Оры и Сары Джессики Паркер!) пройдет в 29 августа в «Голицын Холле» — штурмовать рейлы можно будет с 17:00.