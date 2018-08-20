«Как у студентов "Гриффиндора" и "Слизерина"»: Милонов предложил новый дизайн школьной формы
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести новую форму для российских школьников. В интервью «Агентству городских новостей "Москва"» он рассказал, что она должна создавать «привлекательность и состязательность», приведя в пример костюмы студентов «Хогвартса». «Форма должна быть примерно по одной цене, но у кого-то синяя, у кого-то коричневая, у кого-то зеленая, как в "Гриффиндоре", "Слизерине". Гарри Поттер, когда не хотел в "Слизерин", не хотел, не потому что там форма дешевая — там зеленая. Он не хотел зеленую. Он хотел коричневую», — объяснил Милонов связь школьной формы и выбора факультета волшебником.
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Форма Гарри Поттера на факультете «Гриффиндор» в «Хогвартсе»
В разработке новой школьной формы Милонов также предложил учитывать национальные традиции регионов: «Есть определенная специфика. В Чеченской Республике была бы своя, может быть чуть-чуть с национальными элементами, в Татарстане, Карелии, Коми — своя».
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