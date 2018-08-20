«Как у студентов "Гриффиндора" и "Слизерина"»: Милонов предложил новый дизайн школьной формы

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести новую форму для российских школьников. В интервью «Агентству городских новостей "Москва"» он рассказал, что она должна создавать «привлекательность и состязательность», приведя в пример костюмы студентов «Хогвартса». «Форма должна быть примерно по одной цене, но у кого-то синяя, у кого-то коричневая, у кого-то зеленая, как в "Гриффиндоре", "Слизерине". Гарри Поттер, когда не хотел в "Слизерин", не хотел, не потому что там форма дешевая — там зеленая. Он не хотел зеленую. Он хотел коричневую», — объяснил Милонов связь школьной формы и выбора факультета волшебником.