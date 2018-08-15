Subbota Showroom сняли кампейн в стиле «Мечтателей» Бертолуччи — и он очень красивый!

В качестве локации — еще не проснувшийся Петербург, а в качестве костюмов — боттичеллиевские платья, шелковые комбинации, страстно «обнимающие» корсеты и купальники, которые можно носить под тренч. Все они сделаны молодыми российскими брендами Alina Komarovskaia, Luda Nikishina, BLCV, Sofia Zharova и Hatfield и продаются в Subbota Showroom на Большой Конюшенной, 1.