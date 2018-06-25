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Футболки с Медузой Горгоной и одежда для ЧМ-2018 в новой коллекции Versace в ДЛТ

В универмаги Петербурга начинают поступать линейки pre-fall, а с ними и экипировка для Чемпионата мира, выпущенная Versace еще в прошлом году. Вместо национального флага и эмблемы команды на футболках итальянского бренда нашиты лейбл и сюжет из греческой мифологии: Донателла Версаче намекает, что футбол не делит людей, а все-таки объединяет. Хотя мы это уже поняли по матчам, прошедшим на «Зенит-арене»: болельщики выходили оттуда общей колонной под песни из русской фольклорной традиции. 

Кроме фанатской одежды, в коллекцию Versace вошли платья-толстовки, шелковые бомберы, розовые пальто, классические синие джинсы и юбки с принтами из архивов Джанни Версаче. Все вещи уже продаются в универмаге ДЛТ (недалеко от Фестиваля болельщиков FIFA!) по ценам от 29 500 рублей (за поло) до 180 500 рублей (за верхнюю одежду).

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Автор: Алина Малютина
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Места: ДЛТ
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