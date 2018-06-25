Футболки с Медузой Горгоной и одежда для ЧМ-2018 в новой коллекции Versace в ДЛТ

В универмаги Петербурга начинают поступать линейки pre-fall, а с ними и экипировка для Чемпионата мира, выпущенная Versace еще в прошлом году. Вместо национального флага и эмблемы команды на футболках итальянского бренда нашиты лейбл и сюжет из греческой мифологии: Донателла Версаче намекает, что футбол не делит людей, а все-таки объединяет. Хотя мы это уже поняли по матчам, прошедшим на «Зенит-арене»: болельщики выходили оттуда общей колонной под песни из русской фольклорной традиции.