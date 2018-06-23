Как прошел первый показ Кима Джонса для Dior Homme?

Бывший креативный директор Louis Vuitton Ким Джонс показал первую мужскую коллекцию для Dior — в исторических казармах Республиканской гвардии, украшенных 70 000 цветов и гигантской мультяшной скульптурой от KAWS. Этот ироничный элемент, о котором было известно еще за несколько часов до показа (с похожими на сет-дизайн игрушками в «инстаграме» Джонса позировали Ким Кардашьян и Белла Хадид), в коллекции проявился локально: например, в брелоках в руках моделей или в наполнении сетчатых сумок. В остальном же вещи базировались на двух аспектах: архивах женской кутюрной линии Christian Dior и личности человека, обожающего цветы, дизайн интерьера и домашних питомцев.