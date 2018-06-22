Новая коллекция Dries Van Noten: архивы Вернера Пантона и буйство цвета

«Я хотел сделать свежую коллекцию про цвета, — рассказал дизайнер. — Поэтому я попросил разрешение на использование наследия Вернера Пантона. Почему именно его? Сидя в интерьерах этого архитектора, смотришь на мир совсем по-другому». Дрис сделал отсылку не только к цветам Пантона, но и к его экспериментам с психоделичными узорами, поп-артом и ПВХ с винилом — из этих материалов получились отличные комбинезоны, брюки и дождевики.